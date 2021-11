Dragan Thijssens heeft ALS maar geeft niet op: 'Streep eronder en door'

Dragan Thijssens speelde zaterdag de laatste wedstrijd van zijn voetbalcarrière met Oud-FC Eindhoven tegen Legendary PSV. Bij de oud-voetballer is de spierziekte ALS vastgesteld. Zaterdag droeg hij voor de laatste keer het wit-blauwe shirt van FC Eindhoven. "De wissel met de erehaag was confronterend en emotioneel."

Jarenlang was Dragan Thijssens (47) de rots in de branding in de verdediging van de Eindhovense ploeg. Nadat de spierziekte ALS was geconstateerd bij Thijssen was duidelijk dat die rots de komende jaren langzaam zou gaan afbrokkelen. Zaterdag was zijn afscheidswedstrijd bij Oud-FC Eindhoven, zondag vertelt hij erover bij het radioprogramma Zuidtribune bij Omroep Brabant.

"Het was een mooie en enerverende avond. Maar ook emotioneel, zeker toen ik werd gewisseld. De spelers van FC Eindhoven en PSV hadden een erehaag gemaakt. Dat zijn wel moeilijke momenten", vat Thijssens zijn afscheidswedstrijd samen. "Het was zoals ik het in mijn hoofd had zitten. Ik heb vanaf mijn twaalfde bij FC Eindhoven gespeeld. Dat is een groot deel van mijn leven. Het leek me fantastisch om het zo af te sluiten en dat was ook zo."