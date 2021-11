Somberheid troef op vogeltentoonstelling: 'Veel mensen gestopt door corona'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Door de coronapandemie fluiten de vogeltjes niet meer zo heel vrolijk

Minder deelnemers, minder ingezonden vogels en minder bezoekers. De 40ste editie van de vogeltentoonstelling van De Rietzanger in Almkerk, de eerste in twee jaar tijd na het begin van de coronapandemie, was er één met een somber tintje.

Rob Bartol

“Door corona zijn voormalige deelnemers met hun hobby gestopt en zijn er ook mensen ziek geworden”, vertelt Gerrit Kant. “Daarnaast zijn er ook hobbyisten die niet willen deelnemen omdat ze niet zijn gevaccineerd, maar dat is wel noodzakelijk om mee te kunnen doen aan de keuring én tentoonstelling.” De combinatie van corona en de hoge leeftijd van vogelhobbyisten heeft het wereldje van de vogelsport geen goed gedaan. “De afgelopen twee jaar waren er bij ons door corona geen keuringen en tentoonstellingen’, vertelt voorzitter Gerrit Kant van de vereniging uit Almkerk. “Nogal wat mensen zagen het niet meer zitten en zijn met hun hobby gestopt. Aanwas van jeugd is er ook niet of nauwelijks."

"De jeugd heeft er geen animo meer in.”

De voornamelijk oudere bezoekers aan de tentoonstelling in Almkerk zien de toekomst van de vogelsport dan ook somber in. “De jeugd heeft er geen zin meer in”, zegt Johan van der Heijden uit het naburige dorp Veen. “Het loopt heel hard terug, vooral ook omdat er door corona geen shows gehouden mochten worden. Daardoor zijn er ook heel wat liefhebbers afgehaakt.” De 85-jarige Jurrie Bugel is uit de kop van Noord-Holland ‘helemaal’ afgereisd naar de vogelshow in Almkerk. “De kwaliteit die je hier ziet, zie je nergens”, betoogt Bugel, die onder meer Australische prachtvinken kweekt. Ook hij ziet de teloorgang van zijn hobby.

"De jeugd wil wel een hobby hebben, maar wil er geen tijd in steken.”

“Alleen al het klaarmaken van vogels voor een show als deze, daar zitten weken, soms maanden werk in. Dat willen jongeren niet én ze hebben ook geen zin meer om lid te worden van een vereniging omdat dat verplichtingen met zich meebrengt. De jeugd wil wel een hobby hebben, maar wil er geen tijd in steken.” Naast de problemen waar de sport nu al mee te maken heeft, doemt er nog een somber scenario op. "Als de vogelgriep doorzet," vertelt Gerrit Kant, "dan krijgen ook wij te maken met een vervoersverbod en zijn er opnieuw geen vogeltentoonstellingen mogelijk. Laten we hopen dat het niet zover komt."

