Ravage na crash op rotonde: auto verliest motorblok en wordt gelanceerd

Een automobilist is zondagnacht gecrasht op de rotonde van de Bosschebaan en de Hoogstraat bij Sint-Michielsgestel. Dit gebeurde rond kwart over twaalf.

De automobilist zou tegen de betonnen rand van de rotonde zijn gereden. Daarna zou de auto gelanceerd zijn en vele tientallen meters verderop tot stilstand zijn gekomen. De auto verloor door de klap het motorblok.

'Traumateam werd ingevlogen'

Vanwege de ernst van het ongeluk rukten de hulpdiensten massaal uit. Ook een traumateam werd ingevlogen.

Het slachtoffer is uiteindelijk in een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Wegafsluiting

Vanwege de crash werd de N617 tussen Den Bosch en Schijndel een tijd lang afgesloten bij de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel vanwege politieonderzoek.

Ook de verdiepte fietsrotonde werd afgesloten. Ook hier lagen brokstukken.