Raymon Blondel is de nieuwe baas van het Europees Paralympisch Comité

Raymon Blondel uit Eindhoven is verkozen tot president van het Europees Paralympisch Comité. Als nieuwe president wil Blondel de komende vier jaar de Paralympische beweging in Europa versterken en een groter podium geven. “Ik ben ontzettend vereerd met deze verkiezing.”

Volgens Blondel is paralympische sport belangrijk. “Het draagt bij uitstek bij aan een meer inclusieve en solidaire Europese samenleving.”

De Eindhovenaar wil vooral professionele paralympische evenementen organiseren en bouwen aan een sterk Europees Paralympisch Comité. Een van zijn dromen is om een soort een Europese Paralympische Spelen te organiseren.

Raymon Blondel is bestuurslid van NOC*NSF en voorzitter van het Nederlands Paralympisch Comité. Daarvoor was hij voorzitter van de Nederlandse Ski Vereniging. Daarnaast is Blondel nauw betrokken bij de eerste European Para Championships die in 2023 in Rotterdam zijn.