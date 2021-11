Jeffrey Herlings wereldkampioen? Dit moet hij ervoor doen

Wordt Jeffrey Herlings woensdagmiddag wereldkampioen motorcross? In Italië moet Herlings drie punten goedmaken op zijn naaste concurrent Romain Febvre uit Frankrijk. Motorsportjournalist Hans van de Loozenoord voorspelt een succesvolle dag voor Herlings. "Hij heeft laten zien hoe snel hij is."

Daarmee verwijst de NOS-commentator naar de race op dezelfde baan in de stad Mantova afgelopen zondag. De coureur uit Oploo kwam in de eerste manche op knullige wijze ten val. "Hij was iets te gehaast, maar erna kwam een van de allermooiste inhaalraces die ik ooit heb gezien in de MXGP", vertelt Van de Lozenoord over Herlings comeback naar een tweede plek.

Een overwinning in manche twee zorgde ervoor dat hij de WK-titel nog in eigen hand heeft. "Maar woensdag gaat het er niet om wie het snelst is, maar wie zich het beste concentreert en de minste fouten maakt. Al mag je ook niet te voorzichtig zijn. Als je bij de start in het middenveld belandt, is de kans om te vallen veel groter."