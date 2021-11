Hoogzwanger op bootcamp: 'Een paar dagen voor de bevalling deed ik nog mee'

Zwangerschapsgymnastiek en pufklasjes zijn passé. Bootcampen is de nieuwe trend. In Brabant schieten de klasjes vol zwangere óf net bevallen vrouwen die fit willen blijven, als paddenstoelen uit de grond. "Ik deed een paar dagen voor mijn bevalling nog gewoon mee."

Daarbij komt een heel scala aan zware en minder zware oefeningen voorbij. "De focus ligt vooral op de bilspieren. Dus denk aan oefeningen als squats en lunges." Maar ook een flinke wandeling bergop, een partijtje sparren en het sjorren aan elastieken zijn onderdeel van het schema. En dat allemaal midden in het bos, zoals dat hoort bij een echte bootcamp.

Inmiddels traint Angela al klasjes vol fanatieke moeders in spe in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hoeven, Oud-Gastel, Etten-Leur en Prinsenbeek. Ook voor deelneemster Renée Blaauw was het een nieuw concept. "Ik heb altijd veel gesport en wilde dat ook graag tijdens mijn zwangerschap blijven doen. Toen tipte mijn verloskundige me over deze bootcamp. Nou, dat leek me wel wat."