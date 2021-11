Politie lost schot bij arrestatie gewapende overvallers in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gewapende overvallers opgepakt in Eindhoven, politie lost schot

Op de Van Thienenlaan in Eindhoven is maandagochtend rond tien voor twaalf een waarschuwingsschot gelost tijdens een arrestatie van drie gewapende overvallers. Het slachtoffer werd beroofd door twee mannen en een vrouw. Het onderzoek van de politie focust zich in en rondom een huis in de straat.

Ron Vorstermans Geschreven door

Concrete details over de overval ontbreken nog, maar niemand raakte gewond. Waarschuwingsschot

“Omdat een van de verdachten niet reageerde op het aanroepen van de collega's, werd er een waarschuwingsschot gelost”, aldus de politie op sociale media. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en worden later verhoord. De omgeving van de Van Thienenlaan is afgezet voor politieonderzoek.

