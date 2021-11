Maarten van der Weijden gaat opnieuw het water in voor een wereldrecord

Zwemmer Maarten van der Weijden gaat met een wereldrecordpoging opnieuw geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Maarten gaat tijdens de International Swimming Leaque wedstrijden in Eindhoven proberen om het wereldrecord tegenstroomzwemmen te verbeteren. Het huidige wereldrecord staat op 31 uur én zeven minuten non-stop zwemmen.

Het zal hier en daar de wenkbrauwen doen fronzen, een wereldrecordpoging tegen de stroom inzwemmen. “Zo moeilijk is het niet hoor”, vertelt Van der Weijden, naast zijn zwembad dat in zijn tuin staat. “Dit is eigenlijk een grote bak gevuld met water met aan één kant een motor. Die motor veroorzaakt stroming in het water en daar zwem ik dan tegenin. Ik zwem eigenlijk zonder van mijn plek te komen en dat probeer ik meer dan 31 uur vol te houden.”

“De wereldrecordpoging is in Eindhoven op 20 en 21 november”, vertelt Van der Weijden verder. “We gaan geld inzamelen voor onderzoek naar kanker bij mensen met een verstandelijke beperking. Er is al flink wat binnen, maar om echt te kunnen starten met dit wetenschappelijke onderzoek hebben we nog een flink financieel steuntje in de rug nodig.”

“Dit zwembad komt in Eindhoven op het voorplein te staan bij het Pieter van den Hoogeband zwemstadion, waar op dat moment de International Swimming Leaque wedstrijden worden gehouden.”