Parfumdief bij Kruidvat geeft niet op na vergeefse poging

De politie is op zoek naar een winkeldief die ervandoor ging met tientallen parfumflesjes in Best. De man probeerde tot twee keer toe in te breken bij dezelfde Kruidvat. De eerste keer mislukte dat, maar de tweede keer was het raak. Na een paar maanden zoeken, is hij nog altijd niet gevonden. De politie vraagt maandagavond in Bureau Brabant aandacht voor de zaak.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Beide inbraken zijn volgens de politie waarschijnlijk door dezelfde man gepleegd. Zondag 11 juli

Het begon in de nacht van zondag 11 juli. Rond halfdrie 's nachts is op camerabeelden uit de winkel te zien hoe er een kleine auto vlak voor de deur stopt. Een man stapt uit en tuurt even goed door het raam naar binnen. Uit zijn auto haalt hij een tas en een grote hamer. Met de hamer begint hij op de deur in te beuken. Er verschijnen barsten in het raam, maar het breekt niet. Na een paar flinke klappen, stopt de man plotseling. Hij schiet terug de auto in en gaat ervandoor. Donderdag 15 juli

Slechts vier dagen later, op 15 juli, stopt er weer een auto voor de deur van de Kruidvat. Het lijkt dezelfde kleine auto als bij de poging op 11 juli. Het ingebeukte glas was inmiddels met een noodreparatie hersteld en afgeplakt met tape. De dief pakt uit zijn auto weer een tas en hamer en met een paar flinke klappen ligt het glas eruit. Het lijkt alsof hij precies weet wat hij wil, want hij loopt recht op het rek met de parfums af. De man graait alles bij elkaar en gooit het een grote zak. De zak zit zo vol en is zo zwaar dat de dief hem naar buiten moet slepen. In zijn haast om weg te komen vergeet hij de hamer mee te nemen.

De hamer die gebruikt werd bij de inbraak.

De politie vraagt mensen alert te zijn op de parfums. De dief zal deze waarschijnlijk ergens te koop aanbieden.

