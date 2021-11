Hugo de Jonge: Efteling overtreedt regels en moet ook QR-code scannen

De Efteling moet bezoekers vragen om coronatoegangsbewijzen bij een bioscoop, een museum en theaters op het park. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge in een interview met BNR Nieuwsradio waar Looopings over bericht.

In Nederland moet om een coronabewijs worden gevraagd bij onder meer theaters, musea, bioscopen en terrassen. Bezoekers van het pretpark in Kaatsheuvel kunnen echter zonder check naar binnen bij het Openluchttheater in het Sprookjesbos, de showarena van Raveleijn, het Efteling Museum en 4D-bioscoop Fabula. Ook meerdere terrassen zijn toegankelijk, schrijft Looopings.

"Dat lijkt me heel merkwaardig, omdat bij al die toepassingen nou juist wél dat coronatoegangsbewijs nodig is", reageert de demissionaire minister. "Op al die elementen binnen de Efteling waar dat coronatoegangsbewijs ook buiten de Efteling van toepassing is, moet je dat natuurlijk ook laten gelden bínnen de Efteling."

'Regels worden gevolgd'

Volgens een woordvoerder van de gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, houdt het pretpark zich aan de regels. Het kabinet wil de CoronaCheck-app gaan verplichten bij pretparken in ons land. Nu zijn bezoekers niet verplicht een QR-code te laten zien bij binnenkomst van een park.