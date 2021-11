Weg weer vrij na ongelukken op A2 bij Eindhoven

Ongelukken op de A2 van Maastricht naar Eindhoven zorgden dinsdagochtend voor veel vertraging. Er stond een file tussen de afrit Budel en knooppunt Batadorp, de vertraging liep op het hoogtepunt, rond kwart voor acht, op tot anderhalf uur. Ook op de A67 vanuit Venlo stond je vast. Daar liep de vertraging tot aan knooppunt Leenderheide op tot een half uur.

Bij knooppunt Batadorp gebeurde eerst een ongeluk. Even later gebeurde er in de file die daardoor ontstond een tweede ongeluk bij knooppunt Leenderheide. De rechterrijstrook was daar dicht, waardoor ook het verkeer op de A67 vanuit Venlo vastliep.

Op de A2 tussen Weert-Noord en knooppunt Batadorp was de linkerrijstrook even dicht. Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn, is niet duidelijk.