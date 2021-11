Politieactie tegen drugsbende: in totaal tien verdachten aangehouden

1/1 In de omgeving van Eindhoven is de politie bezig met een offensief tegen synthetische drugsbendes.

In de omgeving van Eindhoven deed de politie dinsdagochtend vroeg meerdere invallen in een onderzoek naar een synthetische drugsbende. Er werd onder meer een inval gedaan in een huis op een woonwagenkamp in Bergeijk. De politie heeft in totaal tien verdachten aangehouden, zo laat ze dinsdagmiddag weten.

De tien, in leeftijd variërend van 20 tot en met 34 jaar, worden verdacht van de productie van, en handel in, synthetische drugs zoals amfetamine. Ook worden ze verdacht van deelname aan een criminele organisatie. In totaal werden op 25 adressen invallen gedaan. Dit in Bergeijk, Best, Waalre, Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Utrecht, Pelt in België en in Schiedam.

De invallen gebeurden dinsdagochtend rond vijf uur. Huizen en loodsen werden tot het middaguur doorzocht. Er werden onder meer telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook werd zo'n drie kilo aan synthetische drugs in beslag genomen.

Meerdere drugslabs

De hoofdverdachte, een 32-jarige man uit Bergeijk, werd aangehouden op het woonwagenkamp aan de Standerdmolen in Bergeijk. Hij zou een leidende rol hebben gehad. Een arrestatieteam lichtte de man van zijn bed.

Volgens de politie gaat het om een bende die meerdere drugslabs zou runnen in Nederland, België en Duitsland. Eén van de verdachten werd aangehouden in de PI in Roermond. Bij de actie zijn ongeveer 250 agenten in Nederland ingezet en 25 in België.

Verborgen ruimtes

Agenten vielen de huizen van de verdachten binnen op zoek naar geld en spullen die gebruikt worden bij de productie en de handel in drugs.

Ook is onderzocht of er verborgen ruimtes in de huizen waren. Dat gebeurde op verschillende locaties. Het onderzoek op het woonwagencentrum in Bergeijk was rond halftwaalf afgerond.

Onderzoek sinds mei 2020

De politie deed sinds mei 2020 onderzoek naar de organisatie die betrokken zou zijn bij grootschalige productie van synthetische drugs. De invallen zijn volgens de politie het gevolg van informatie uit de berichtendiensten Encrochat, Sky-ECC en Anom. Naar aanleiding daarvan werden eerder in Tegelen, Ruppach (Duitsland), Kassel (Duitsland) en Lanaken (België) al diverse druglabs ontmanteld.

De verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Hennep

Een van de buurmannen van het woonwagencentrum werd vanochtend wakker van auto's die voor zijn deur parkeerden. Tegenover zijn huis is ook een bouwbedrijf. "Ik vond het nog wat vroeg om met bouwwerkzaamheden te beginnen", vertelde hij. Kort daarna had hij door dat het om een inval ging. "Het zal wel weer zover zijn", flitste het door zijn gedachten. "Er zijn in het verleden vaker dingen geweest, iets met hennep of zoiets. Maar dat is al wel lang geleden."

Politie en justitie geven aan tevreden te zijn met de resultaten van de actiedag. "Dit soort grote operaties vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en planning. Het is goed dat de meeste verdachten zijn aangehouden. Wij verwachten de komende tijd nog meer aanhoudingen te verrichten", zo laat het onderzoeksteam weten.