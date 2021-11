Boom bij kindergraf gekapt omdat gemeente 'familie niet kon bereiken'

Edo schrok flink toen hij zag dat de conifeer bij het graf van zijn broertje was omgezaagd (foto: Edo Cornelissen). vergroot

De gemeente Roosendaal heeft een herdenkingsboom bij een kindergrafje op de algemene begraafplaats zonder overleg gekapt omdat zij geen contactgegevens van de nabestaanden hadden. Edo Cornelissen schrok vorige week enorm toen hij bij het graf van zijn jongere broertje Andor kwam samen met zijn moeder. De conifeer die zij 45 jaar geleden plantten ter nagedachtenis aan Andor was opeens weg.

Evie Hendriks Geschreven door

Edo woont inmiddels in Friesland, maar hij komt net als de rest van de familie een aantal keer per jaar terug om het graf van zijn broertje te onderhouden. Andor overleed 45 jaar geleden op tweejarige leeftijd. Edo zijn ouders plantten een conifeer bij het graf als herdenkingsboom, maar die is zonder overleg met de nabestaanden weggehaald.

"Ze hadden ons best even op kunnen zoeken."

"De boom is dood verklaard. Om te waken voor de beschadiging van andere bomen, moesten we de conifeer kappen", laat de gemeente weten. "Bij ons in de administratie waren geen contactgegevens bekend van de nabestaanden dus we hebben hen niet voortijdig op de hoogte kunnen brengen." Dat vindt Edo iets te makkelijk van de gemeente. "Er staat een naam op het grafje en een datum dus ze hadden ons best even via internet kunnen opzoeken", zegt hij.

Andor overleed op tweejarige leeftijd (foto: Edo Cornelissen). vergroot

Edo vindt de verklaringen van de gemeente waarom de boom is weggehaald verwarrend. "Eerst vertelde de gemeente dat de boom slagschaduw gaf waardoor er hinder was. Toen zou er in de statuten van de begraafplaats hebben gestaan dat je 45 jaar geleden geen boom mocht planten bij een graf. En nu is de boom ziek verklaard", zegt hij. "Heel vervelend."

"Het voelde alsof mijn broertje in de boom zat."

De gemeente erkent dat dit een onplezierige ervaring is voor de familie. De boom viel over het graf als een soort bescherming, maar die bescherming is nu weg. "Mijn moeder is er helemaal kapot van en ik ook", vertelt Edo. "Ze hebben toch zomaar aan ons eigendom gezeten en het voelde voor mij alsof mijn broertje in de boom zat. De boom heeft de stoffelijke resten opgenomen." De gemeente Roosendaal houdt nog wel contact met de familie. Zij hebben de wens om het graf en de stam, die nog wel in de grond zit, mee te nemen naar Friesland. De gemeente wil daar nog weinig over zeggen, maar Edo hoopt dat de familie in ieder geval nog iets van de boom kan meenemen als herinnering aan Andor.

De conifeer in 2015 (foto: Edo Cornelissen). vergroot

Edo's moeder bij het graf van Andor, toen nog beschut door de conifeer (foto: Edo Cornelissen). vergroot

