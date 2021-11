Genieten van Glow: met deze tips maak jij de mooiste foto

Schaduwen leveren vaak een mooi beeld op (foto: Kevin Cordewener). vergroot

Glow 2021 is in volle gang. Via Facebook, Instagram, WhatsApp of Snapchat delen we al onze foto's van het evenement. Het is alleen niet echt makkelijk om de lichtkunst fraai op de foto te zetten. Hoe zorg je ervoor dat jij, ook al is dat met je telefoon, een mooi plaatje maakt van al het felle, bewegende licht? Fotograaf Kevin Cordewener geeft zes tips.

1. Heb je geen (goede) camera? Geen probleem!

"Met je smartphone kun je ook een mooie foto maken. Maak je lens schoon, gebruik het raster en zorg voor een rechte foto. Zoom zo weinig mogelijk, want dan gaat de kwaliteit enorm achteruit. En sommige instellingen zoals sluitertijd en licht kun je ook op je telefoon aanpassen. Probeer daar wat mee te experimenteren." 2. Gebruik niet de automatische stand

"Als de camera zelf de instellingen moet bepalen, snapt 'ie daar helemaal niks van bij al die kunstwerken. Je hebt veel verschillende soorten lichtkunst: de een beweegt, de ander is weer donker en daarom zit de automatische stand er vaak naast. Daarom kun je beter op de handmatige stand werken waarin je alles zelf kunt bepalen. Daarmee krijg je echt iets mooiers. En voor de kenners: houd de ISO zo laag mogelijk om ruis te voorkomen."

Glow in 2019 (foto: Kevin Cordewener). vergroot

3. Neem een statief mee of improviseer

"Er zijn kunstwerken die je uit de hand kunt fotograferen maar sommige projecties zijn hartstikke donker, bijvoorbeeld binnen. Als je geen statief gebruikt, wordt de foto vaak onscherp. Heb je geen statief? Dan kun je gebruikmaken van een bankje, muurtje of iets anders om toch een beetje stabiliteit te hebben. "Op statief kun je kiezen voor een langere sluitertijd en zo krijg je een foto met bijvoorbeeld een scherp kunstwerk met strepen van auto's of bewegende mensen. En als je het licht wil bevriezen, pak je een snellere sluitertijd. Dat hangt helemaal van het kunstwerk af." 4. Kies voor een originele compositie

"Je bent geneigd om een foto te maken vanaf ooghoogte, de standaard compositie. Maar ga eens op zoek naar een creatieve hoek, je kunt daar heel veel mee experimenteren. Maak genoeg foto's en ga dichtbij of juist veraf, wat hoger of lager en zoom eens in. Let ook op reflectie in bijvoorbeeld een raam. Dus neem de tijd om iets moois te maken."

Glow in 2018 (foto: Kevin Cordewener). vergroot

5. Een leuke toevoeging: de mens

"Bij een aantal werken wordt heel veel geprojecteerd en daarmee kun je ook leuke portretten maken. Of een foto van het publiek, kijkend naar de kunst of misschien als ze zelf een foto maken." 6. Ga niet alleen naar het centrum

"De Augustijnenkerk is natuurlijk erg mooi met al die lasers, maar buiten het centrum is ook genoeg moois te vinden. De hal op het Campinaterrein is helemaal verlicht met allemaal werken op de muur. Je hebt daar licht genoeg, het is echt heel mooi. En op Strijp-S zijn en het Ketelhuisplein en de omliggende gebouwen mooi verlicht. Maar lopend is het wel ver, dus op de fiets gaan is ideaal voor deze editie." Tip ons!

