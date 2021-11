Onderzoek naar binnenlandse adoptie in onder meer Moederheil moet opnieuw

Wiegjes in Moederheil (foto: Collectie Stadsarchief Breda). vergroot

Het onderzoek dat gedaan wordt naar binnenlandse adoptie tussen 1954 en 1980 is stopgezet. Het gaat om onderzoek naar ongehuwde moeders die hun kinderen kregen in instellingen zoals Moederheil in Breda en Huize in de Bocht in Goirle. Het was vaak een schande dat de vrouwen zwanger waren, en daarom bevielen ze vaak ver weg van huis. Hun kind werd daarna vaak afgestaan voor adoptie. Hoe dat gegaan is in die tijd was onderwerp van een groot onderzoek.

Moeders en kinderen konden zich melden bij een aanmeldpunt. Er was grote ontevredenheid hoe ze daar werden behandeld en hoe er omgegaan werd met de verhalen die ze verteld hebben aan onderzoekers. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker wil een herstart van het onderzoek met een onafhankelijke commissie. Ook wordt er gewerkt aan manieren om deze mensen te helpen. Dekker: "Wat deze moeders en kinderen is overkomen is een zwarte bladzijde in de geschiedenis en daarvoor verdienen ze erkenning. Onderzoek naar deze periode is essentieel." 25.000 moeders deden afstand

Eugénie Smits van Waesberghe uit Breda werd geboren in Moederheil en bracht met haar boek Zwartboek adoptie het drama van de binnenlandse adoptie aan het licht. In de vorige eeuw hebben naar schatting 25.000 moeders afstand moeten doen van hun kind. Smits van Waesberghe waarschuwde in mei vorig jaar al dat het onderzoek niet goed verliep. Er stonden fouten in interviewverslagen met moeders en kinderen en geïnterviewden mochten hun eigen verslag niet lezen. Ook was niet duidelijk waar de verslagen allemaal terecht kwamen. Het onderzoek werd niet lang daarna stilgelegd vanwege corona. Nu wordt het helemaal stopgezet en moet een nieuwe onafhankelijke commissie het opnieuw gaan uitvoeren. 'Dekker heeft de juiste conclusie getrokken'

Smits van Waesberghe: "Minister Dekker heeft de enige juiste conclusie getrokken. Dit onderzoek kon alleen maar worden stilgezet. Het vertrouwen was heel ver weg. Het is een dubbele dag voor mij. Ik ben enorm opgelucht dat er een slecht onderzoek is neergesabeld en stopgezet." "Maar ik vind het ook heel erg. Mensen die al hun hele verhaal hebben verteld aan de onderzoekscommissie gaan dat mogelijk niet nog een keer doen. Achthonderd mensen hebben de eerste keer meegedaan. Maar het vertrouwen is natuurlijk helemaal weg." Smits van Waesberghe wil graag dat het nieuwe onderzoek echt onafhankelijk is en dat het samen met de geadopteerde kinderen en moeders wordt gehouden. "Het onderzoek moet niet over ons gaan maar met ons, want er is al genoeg over ons beslist in het verleden." LEES OOK: Babs heeft fotoalbum vol onbekende baby’s: ‘Zo veel verdriet gaat hierachter schuil’

