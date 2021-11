Man (34) gearresteerd in onderzoek naar grote wapenvondst in Eindhoven

Bij doorzoekingen in Eindhoven is dinsdagochtend een man van 34 jaar uit die stad aangehouden. Hij wordt verdacht van het bezit van vuurwapens en grootschalige handel in verdovende middelen en grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. De politie kwam de man op het spoor in een onderzoek naar een grote wapenvondst eerder dit jaar in Eindhoven.

De verdachte is in zijn huis in Eindhoven gearresteerd. Na zijn aanhouding werd onder meer zijn huis doorzocht. Daar en in een ander huis en in een garagebox in Eindhoven werden dinsdagochtend enkele duizenden euro’s aan contanten gevonden en in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo laat de politie weten.

Grote wapenvondst

Het onderzoek startte in april 2021 na een aanzienlijke wapenvondst in Eindhoven, zo laat de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag weten. In meerdere auto’s in de parkeergarage onder een appartementencomplex werd een grote hoeveelheid (automatische) vuurwapens, handgranaten en munitie gevonden. Net als verdovende middelen en grondstoffen daarvoor.

Naar aanleiding van die vondst kwam de politie op het spoor van de nu aangehouden 34-jarige verdachte. Hij kwam in het onderzoek naar boven als de gebruiker van een telefoon met versleutelde communicatiediensten. De politie wist een grote hoeveelheid berichten te ontcijferen waaruit bleek dat hij zich vermoedelijk bezighield met handel in drugs en grondstoffen daarvan.

Link met andere invallen?

De aanhouding van deze verdachte staat volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie los van de bredere actie dinsdag in de omgeving van Eindhoven in een onderzoek naar een synthetische drugsbende. Bij die actie werd onder meer een inval gedaan in een huis op een woonwagenkamp in Bergeijk.

