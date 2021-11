Oma Lenie uit 100 jaar jong overleden: 'Rust zacht, prachtig mooi mens!'

Lenie uit het SBS-programma 100 jaar jong is overleden. Dat laat Gordon weten via Instagram. De inwoonster van Etten-Leur is 103 jaar en drie maanden oud geworden.

Ook kennen wij Lenie van haar typische drankjes. Tijdens het koken een glaasje sherry, daarna een wijntje en vlak voor het slapengaan een likeurtje gemixt met jonge jenever. Voor een krat pils schakelde Lenie altijd haar dochter in: "Een krat pils is zo zwaar, dat kan ik niet sjouwen op die rollator. Mijn kleinzoon zegt altijd: 'Bij oma is het net een Gall&Gall-winkel!'"

Voordat Lenie te zien was in de serie was zij, samen met Gordon, te gast bij De Wereld Draait Door. Tijdens dit televisieoptreden stal zij al de harten van iedereen in de studio. Zij wist niet alleen iedereen aan het schaterlachen te krijgen, maar ze zorgde ook voor kippenvel over je hele lichaam.