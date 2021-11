Julian baalt enorm: 'Skivakantie in gevaar door coronagolf'

Lotte uit Netersel is bang dat ze haar skivakantie moet annuleren. vergroot

Julian, Lotte en Jaap zijn alle drie de dupe van Oostenrijkse regelgeving en daarmee hangt hun skivakantie aan een zijden draadje. Ze zijn allemaal gevaccineerd met Janssen, maar een Janssen-vaccin is vanaf 3 januari niet meer genoeg in Oostenrijk. En een boosterprik in Nederland halen, lijkt voorlopig alleen mogelijk voor bepaalde kwetsbare groepen.

Oostenrijk heeft een aantal nieuwe maatregelen en daardoor wordt er gesproken van een 'schnitzellockdown' voor Nederlandse toeristen. Een van de maatregelen is namelijk dat je vanaf 3 januari een extra vaccinatie nodig hebt naast je Janssen-vaccin als je de horeca in wilt en dat geldt waarschijnlijk ook voor de skiliften.

De 20-jarige Julian uit Helmond dacht het afgelopen juni goed geregeld te hebben: 'Dansen met Janssen'. Hij heeft daarvoor lang in de wacht gestaan, maar het lukte en had hij weer veel vrijheid. Nu, zo'n vijf maanden later, heeft hij een extra prik nodig en daar baalt hij enorm van want zijn eerste skivakantie met de schoonfamilie komt daarmee in gevaar. "Ik vind de boosterprik niet erg. Spuit mij maar vol", lacht hij. "Maar het is supervervelend dat mijn skivakantie in februari nu in gevaar komt."

Niet alleen Julian is de dupe van de nieuwe maatregelen. In het gezelschap waarmee hij op reis gaat, zijn er drie mensen met Janssen gevaccineerd. De Helmonder vindt de verschillende regels én prikmogelijkheden per land vooral vervelend. "We zitten niet voor niks in de Europese Unie dus waarom verschillen de regels dan zo erg per Europees land? En waarom prikken ze bij ons nog geen mensen die op skivakantie willen en daar een booster voor nodig hebben?", vraagt hij zich hardop af.

Lotte (31) uit Netersel heeft soortgelijke probleem als Julian. Ze zou 2 januari vertrekken naar Oostenrijk met haar familie, wat ze jaarlijks doen. Ook zij koos voor een Janssen-vaccin omdat ze dan sneller volledig gevaccineerd was dan met een ander vaccin. De zomer zat ook in het verschiet dus 'Dansen met Janssen' sprak Lotte wel aan. Die vrijheid had ze graag gehad tijdens haar skivakantie, maar dat lijkt nu lastig.

"Geen schnitzel kunnen eten in een restaurant of niet kunnen Après-skiën op wintersport vind ik niet leuk", biecht ze op. Daarom hoopt Lotte dat Hugo de Jonge snel een oplossing heeft voor dit probleem. "Ik ga ervan uit dat Hugo hier snel iets voor vindt", zegt ze. "Hij was zo enthousiast over zijn uitspraak 'Dansen met Janssen' maar van die woorden heeft hij nu spijt, denk ik. Ik hoop dat mensen die Janssen hebben daarom niet hun wintersport moeten annuleren."

De 33-jarige Jaap uit Casteren is de broer van Lotte en ook hij gaat ieder jaar mee op wintersport met de familie. Naast Jaap en Lotte is hun andere broer ook gevaccineerd met Janssen. Daarmee is de kans groot dat drie van de zes mensen in het reisgezelschap moeten annuleren. "Het valt me erg tegen dat de vakantie misschien niet door kan gaan", zegt Jaap teleurgesteld.

"Ik dacht goed te zitten met mijn vaccin. Ik was sneller gevaccineerd dan met een ander vaccin én ik hoefde maar één keer naar de vaccinatielocatie." Maar dat lijkt nu toch niet het geval. Jaap en Lotte kunnen in ieder geval nog annuleren, net als Julian. Toch wachten ze liever af wat het beleid gaat worden in ons land rondom de boosterprik. "Ik hoop dat ze alsnog een uitzondering kunnen maken zodat we lekker kunnen gaan skiën", sluit Jaap af.

