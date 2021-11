Drones zijn een steeds groter gevaar: 'De tegenstander nooit onderschatten'

252 drones vliegen in verschillende formaties. Een drone vangt een andere drone met een net. Met deze demonstraties wil defensie woensdag op vliegbasis De Peel laten zien hoe ze zich wil verdedigen tegen aanvallen van deze onbemande minivliegtuigjes.

Willem Koedam is majoor bij de Nederlandse luchtmacht en hoort bij het projectteam dat zich bezighoudt met counterdrone, oftewel verdedigingssystemen tegen drones. "Ze worden steeds kleiner en kunnen steeds langer, sneller en zelfstandiger vliegen. Drones worden ook vaker als wapen gebruikt. Je moet de tegenstanders nooit onderschatten. Die bedenken iedere keer iets nieuws. The sky is the limit. Dus wij moeten goed nadenken en analyseren met wat voor aanvallen we te maken kunnen krijgen. Daar moeten we dan een antwoord op hebben", zegt Koedam.

Maar moeten we ons zorgen maken om het gevaar van drone-aanvallen? "Nou, dat gaat weer te ver. Het is voor mensen moeilijk om drones op tijd te zien. Elektronische systemen kunnen dat veel beter. We zijn als defensie aan het bedenken hoe we op zo'n mogelijke dreiging moeten reageren."