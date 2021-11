Nog 5 jaar cel tegoed voor drugsmisdrijven: Fransman opgepakt op A16

De Koninklijke Marechaussee heeft een 34-jarige Fransman aangehouden die nog vijf jaar gevangenisstraf moest uitzitten in Italië. Het gebeurde afgelopen weekend op de A16 bij Breda. Hij werd internationaal gezocht vanwege drugsmisdrijven.

De Marchausse controleerde de Franse auto tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid. Tijdens deze controles worden voertuigen uit andere landen gecontroleerd. Ze kijken dan bijvoorbeeld of ze de juiste reisdocumenten hebben, boetes open hebben staan of ergens nog een gevangenisstraf moeten uitzitten.

Dit laatste was het geval bij de Fransman. Hij moet in Italië nog een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten. De man wacht in de cel op een mogelijke overlevering aan Italië.