Vader Herlings apetrots op zoon Jeffrey met WK-titel: 'Dit is enorm knap'

Na zoon Jeffrey is vader Peter Herlings momenteel misschien wel de gelukkigste persoon op aarde. In Italië zag hij hoe zijn 27-jarige zoon woensdagmiddag de WK-titel motorcross binnensleepte na twee bloedstollende manches. "Mijn hart begint nu weer normaal te tikken", vertelt hij opgelucht in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid.

In 1993 nam vader Peter, zelf ook verdienstelijk motorcrosser, afscheid van de sport. Een jaar later werd zijn zoon Jeffrey geboren en wist nog niemand dat hij de succesvolste Nederlandse motorcrosser ooit zou worden. Met zijn vijfde wereldtitel (drie in de MX2, twee in de MXGP-klasse) schaart Herlings junior zich in één rijtje met Belgische crosslegendes: Roger de Coster,

Eric Geboers,

Georges Jobé,

Joël Smets, nog altijd betrokken bij het KTM-team van Herlings. Vader Herlings zag hoe zijn zoon twee manches won op de zandbaan in Mantova en kon na een zinderende slotdag weer opgelucht ademhalen. "In de laatste ronde kan er toch iets stukgaan of je valt."

"Ik kreeg steeds meer het vertrouwen dat het ging lukken."

Twee ronden voor het einde kon Peter dan toch al voorzichtig zijn armen in de lucht steken. "Toen zag ik dat Tim Gajser, die tweede reed, niet meer dichterbij kon komen. Jeffrey bleef zijn ritme vasthouden en ik kreeg steeds meer het vertrouwen dat het ging lukken", zegt hij trots. Wie het seizoen van Herlings onder de loep neemt, ziet vier nulscores achter zijn naam. Drie daarvan zijn te wijten aan de Grand Prix in Oss, toen de Italiaan Ivo Monticelli boven op Herlings sprong en de Oploonaar zijn schouderblad brak. "Ik ben supertrots, zeker na al die problemen. Je hebt toch in vier manches niet gescoord en als je dan toch wereldkampioen wordt, heb ik daar alleen maar respect voor." Herlings' seizoen in cijfers 15 manche-overwinningen

9 keer Grand Prix-winst

14 podiums

4 keer een nulscore in manches (3x blessure, 1x pech)

1 gebroken schouderblad

