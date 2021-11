Veel coronabesmettingen in verpleeghuizen, maar bewoners wel minder ziek

De besmettingscijfers in verpleeghuizen lopen op, ook al is het merendeel van de bewoners twee keer gevaccineerd. Hele afdelingen moeten worden getest, bewoners worden geïsoleerd en medewerkers vallen uit. En dat zorgt opnieuw voor onrust. Gelukkig zijn de klachten bij de bewoners deze keer veel milder.

In heel Brabant zitten we inmiddels op meer dan 1500 besmettingen per dag. Daarvan woont een deel in een verpleeghuis. Dit zijn de cijfers per veiligheidsregio op een rij. De cijfers zijn van afgelopen maandag:

Zuidoost-Brabant

4 besmette verpleeghuizen, hoogste aantal sinds 11 maart 2021.

8 positief geteste bewoners. Hoogste aantal sinds 18 februari 2021.

Noordoost-Brabant

20 besmette verpleeghuizen, hoogst aantal sinds 8 maart.

9 positief geteste bewoners. Hoogste aantal sinds 11 februari.

Midden- en West-Brabant

44 besmette verpleeghuizen, hoogst aantal sinds 24 januari.

9 positief geteste bewoners. Hoogste sinds 13 februari.

Minder ziek

De meeste ouderen in de instellingen zijn gevaccineerd en daardoor blijken ze beter beschermd te zijn. Alle woordvoerders zien dat de ouderen een stuk mildere klachten hebben dan voor hun vaccinaties.

Dat is fijn, maar ondanks de mildere klachten is het voor het personeel flink aanpoten. Woordvoerder Kaat Van der Weide van zorginstelling Thebe in Midden- en West-Brabant: ''Zodra iemand ook maar een beetje hoest of snottert, moet die in isolatie. Verblijft iemand in isolatie dan moet die tot de testuitslag verpleegd worden door medewerkers in beschermende kleding. Dat kost allemaal extra tijd en energie.''

Al helemaal omdat er bij Thebe ook veel medewerkers besmet zijn. Zeven bewoners van hun 25 instellingen hebben corona. Daartegenover staan tientallen besmette medewerkers.

Personeelstekort

Volgens Conny Helder, bestuurder van Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in onze provincie is de situatie nijpend. Dat komt omdat de besmettingen in de laatste drie weken onder de ouderen in zorginstellingen flink zijn toegenomen, maar ook door personeelstekorten. ''We zitten met veel open vacatures, er zijn werknemers die uitstromen omdat ze oververmoeid zijn en werknemers raken besmet. Ik hoop echt dat met de nieuwe maatregelen het aantal besmettingen afneemt.''

In Zuidoost-Brabant zien ze ook een toename in het aantal besmettingen, maar kunnen ze nog niet spreken van een heuse piek. “Dit is nog niets vergeleken met de eerste golf. Maar ik merk wel dat we weer aan de start zitten van zo’n golf'', zegt woordvoerder van de regio Marion van Zoom.

Boosterprik

Bij Thebe zien ze dan ook het liefst dat de zogenoemde boosterprik eerder verstrekt wordt. Met die prik komen mensen boven de tachtig in december in aanmerking voor een derde vaccinatie. ‘’We hebben alle manschappen in huis om bij wijze van morgen al te gaan prikken. De mensen hebben het echt nodig.’’

