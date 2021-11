Café in Boekel op z'n kop na wereldtitel van Herlings

De Molenstraat kleurt oranje na de winst van Herlings. vergroot

Hoewel het een doordeweekse woensdag was, stond Café Tielemans in Boekel helemaal vol. Dat had alles te maken met één man: Jeffrey Herlings. Tientallen fans keken gespannen naar de ontknoping van het wereldkampioenschap MXGP.

“Wij zijn hier al vanaf twaalf uur”, vertelt een man aan een statafel. Hij heeft een snipperdag opgenomen om mee te maken dat Jeffrey Herlings wereldkampioen wordt. “We kijken eigenlijk altijd met heel het dorp naar de manches. Of hier in het café of in de voetbalkantine.” De meeste stamgasten van Café Tielemans hebben vlak voor de allesbeslissende manche om drie uur al aardig wat bier op. Er heerst dan ook een gezellige feeststemming. Niemand houdt hier ook maar rekening met de mogelijkheid dat Herlings géén wereldkampioen wordt. Al snel krijgen ze gelijk want met nog 25 minuten op de klok klimt de Brabantse motorcrosser naar de koppositie. “Ik was vooraf nog wel erg gespannen maar nu 'ie aan kop ligt, kan het niet meer fout gaan.” En fout gaat het niet meer. Een paar rondes voor het einde worden de eerste fakkels en overwinningsbiertjes al uitgedeeld. Als Herlings daadwerkelijk over de finish komt, barst het feest los.

“We zijn zo trots op Jeffrey, dit heeft hij verdiend”, klinkt het op Molenstraat in Boekel. “Onze Jeffrey is echt een doorzetter. Dit is zo ongelooflijk knap” , vertelt een fan terwijl hij een fakkel in zijn handen krijgt gedrukt. Voor het café kun je elkaar amper meer zien door de oranje rook. Er is één grote oranje zee. Het is duidelijk dat het een hoop doet met de mensen. “Dit kun je vergelijken met het Nederlands Elftal dat wereldkampioen wordt, alleen is motorcross in Nederland wat kleiner.” Voor café-eigenares Thea Tielemans is het helemaal een geslaagde middag. “De mensen vinden het leuk en dat is mooi om te zien. Deze middag kan bijna niet beter.” Toch heeft ze nog één kopzorg: “Wat een puinzooi buiten, dat gaan we zo nog wel even opruimen. Maar, voor deze ene keer mag het.”

De stamgasten en de eigenares hebben eigenlijk nog één grote wens. “Jeffrey moet hier binnenkort langskomen, dat zou toch mooi zijn. Een andere fan roept de motorcrosser op mee te doen aan de cross in Boekel aanstaande zondag. “Maar hij zal het wel druk hebben, vrees ik”, voegt hij er al snel aan toe. Toch mag het de feestpret niet drukken in het café. Intussen wordt er een volgend fust aangesloten en een nieuwe kan met bier gevuld. Het heeft er alle schijn van dat dit feest nog tot in de late uurtjes doorgaat. En dat allemaal dankzij Jeffrey Herlings.

