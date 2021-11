Jongen (17) verkleedt zich als pakketbezorger en licht mensen op

Een 17-jarige jongen heeft zich verkleed als pakketbezorger en onder meer mensen uit Dongen, Raamsdonksveer en Oosterhout opgelicht. Hij wist hen met de zogenoemde '1-eurofraude' betaalpassen en pincodes te ontfutselen. Bij de drie slachtoffers zijn geldbedragen opgenomen van ruim 400 tot 5000 euro.

In het huis van de verdachte werd onder meer dure merkkleding gevonden. Uit onderzoek bleek dat de jongen ook in andere plekken in Nederland slachtoffers had gemaakt. De politie Zeeland-West-Brabant heeft negentien zaken gemeld bij het Openbaar Ministerie. Hier is voor bijna 50.000 euro buitgemaakt.

De jongen uit Amsterdam heeft inmiddels 100 dagen jeugdgevangenis en een werkstraf van 100 uur gekregen. Ook kreeg hij tachtig dagen voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat.

Zo gaat de fraude in zijn werk

De slachtoffers krijgen eerst een telefoontje van iemand die vertelt dat er een pakje voor hen klaarligt bij een postkantoor in de buurt. Voor een kleine vergoeding, bijvoorbeeld 1 euro, kan het pakketje ook bezorgd worden.

Binnen een kwartier verschijnt iemand aan de deur met een pakje. Voor de 'bezorgkosten' kan alleen met pin worden betaald. De 'bezorger' haalt daarvoor een pinautomaat tevoorschijn. Als het slachtoffer zijn pincode invult, blijkt dit niet te werken. De dader pakt de pinpas van het slachtoffer en scant deze weer. Nu lukt de transactie wel.

De oplichter heeft ondertussen de pinpas snel verwisseld. Dan heeft hij de pinpas en de pincode van het slachtoffer waarmee het mogelijk is om geld van de rekeningen te halen.