Vijfde wereldtitel voor Herlings: 'Dit is de mooiste én de moeilijkste'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Motorcrosser Jeffrey Herlings na vijfde kampioenschap

Jeffrey Herlings is superblij met de vijfde wereldtitel die hij woensdag in het Italiaanse Mantova in de wacht sleepte. Het was dan ook een thriller, want de beslissing viel op de slotdag van de MXGP pas in de laatste manche. De motorcrosser uit Oploo liet naaste concurrent Romain Febvre achter zich. "Het waren drie lange jaren, maar deze titel is heel speciaal."

Ronald Strater Geschreven door

"Kijk, hij loopt al bijna zestien seconden uit!", schreeuwt een enthousiaste fan en de handen gaan in de lucht. Jeffrey Herlings is er vandoor nadat concurrent Romain Febvre al vroeg in de tweede en allesbeslissende manche op zijn snufferd is gegaan. "Als hij zelf niet valt, geeft hij dit niet meer weg." En dat gebeurde ook niet. Na zijn laatste glorieuze moment in 2018 kon Jeffrey Herlings deze woensdag in het Italiaanse Mantova zijn vijfde wereldtitel bijschrijven. Eentje die bloed, zweet en tranen heeft gekost. Na een hardnekkige voetblessure die begon in 2019 moest hij ook dit seizoen weer heel wat ellende overwinnen. Zo raakte Herlings tijdens de Grand Prix van Oss flink geblesseerd aan zijn schouderblad en miste wat wedstrijden. Hij krabbelde echter weer op, maar daardoor stond wel de spanning er tot op het laatste moment op. "Ik had slecht geslapen en was zenuwachtig", zegt Herlings dan ook over zijn voorbereiding.

"Na wat ik heb meegemaakt is deze titel wel heel speciaal."

Maar echte toppers kunnen hier mee omgaan, zo bleek maar weer. Na afloop voelde het toch een beetje als een opluchting voor de motorcrosser uit Oploo. Het kampioenschap was een afsluiting van een vervelende periode, zo bekende Herlings. "Het waren drie lange jaren. Na alles wat ik heb meegemaakt is deze titel wel heel speciaal. Het was vandaag erop of eronder. Maar ik heb het afgemaakt. Dit is de mooiste, de spannendste en de moeilijkste."

"Zijn karakter, mentaliteit en doorzettingsvermogen gaf me vertrouwen."

Zijn vader en moeder weten ook dat de Brabantse motorcrosser deze keer diep moest gaan om weer kampioen te worden. "Als ik zie welke tegenslag hij heeft gehad, vind ik dit een heel knappe prestatie van Jeffrey", zegt vader Peter. Na Oss zag ik het donker in, maar Jeffreys karakter, mentaliteit en doorzettingsvermogen gaven me toch vertrouwen. En ik ben blij dat het gelukt is." "Hij heeft verdiend gewonnen", zegt een blije moeder Alice na afloop. "Het was allemaal heel spannend en ik had een hartslag van driehonderd!"

De fans wilden de overwinning met Herlings vieren. vergroot

Dat gold ook voor de vele fans die vooral ook vanuit Brabant naar Italië waren gekomen. Tijdens de race was er al veel oranje rook, maar tijdens de ceremonie gingen velen helemaal uit hun dak. Beveiligers moesten de dranghekken ondersteunen om enthousiaste fans tegen te houden. Zij wilden allemaal hun held omarmen. "Mooi dat ze allemaal zijn gekomen", besluit Jeffrey Herlings, om vervolgens zelf het feestgedruis op te zoeken.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.