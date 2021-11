Lange rijen in Tilburg voor toegangsembleem Elfde van de Elfde

Het was even heel erg druk woensdagavond op industrieterrein Kraaiven in Tilburg. Honderden Tilburgers kwamen naar de bouwhal van de carnavalsverenigingen toe om een toegangsbewijs te kopen voor het Elfde van de Elfde feest in de Tilburgse binnenstad. Maar de Carnavalsstichting Tilburg had er geen rekening mee gehouden dat het zo druk zou worden en dat ze het merendeel van de wachtenden teleur zou moeten stellen. De rij met gegadigden liep twee keer de hoek om.

Wie donderdag de start van carnaval in Tilburg wil vieren moet een stadsembleem 2022 hebben en een QR-code, anders komt 'ie er niet in. Woensdagavond kon zo’n embleem opgehaald worden in de bouwhal van de Carnavalsstichting aan de Ledeboerstraat in Tilburg. Er waren maar 450 emblemen te koop, omdat de meesten al opgestuurd waren naar de vaste sponsors van Carnaval in Kruikenstad, de Dokmadeurs.

Niet gek dat er woensdagavond honderden mensen teleurgesteld moesten worden. “We hadden er wel rekening mee gehouden dat we er naast zouden grijpen”, zegt een jongedame in de rij. “Maar we blijven nog even staan, wie weet.”

Twee andere jonge vrouwen hebben geluk. Ze stonden er om half zeven ’s avonds al, een half uur voordat de verkoop begon. “Ik heb er één extra gekocht. Die ga ik straks doorverkopen”, zegt de commerciële van de twee. Een man en vrouw zijn ook heel blij met hun kaartjes. “Ik ben niet bang voor corona. Er zijn straks minder mensen dan in een stadion.”

Buitenbars zijn gewoon open

Als de meeste mensen inmiddels gewaarschuwd zijn dat langer wachten helemaal geen zin heeft, omdat de emblemen op zijn, laat een vrouw weten dat ze toch echt morgen naar de stad gaat. “Ik heb gehoord dat de buitenbars in de Stadhuisstraat gewoon open zijn, dus daar gaan we heen. Kunnen we toch de Elfde van de Elfde vieren.”

Het feest in Tilburg begint donderdag om half vier op het Willemsplein. Dan wordt ook de nieuwe Prins Carnaval van kruikenstad bekendgemaakt.