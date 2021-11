Europees seizoen basketballers Heroes gaat uit als een nachtkaars

Met een nederlaag bij het Tsjechische Opava hebben de basketballers van Heroes zichzelf een hele slechte dienst bewezen. Na een kansloze wedstrijd voor de Bosschenaren was de eindstand 88-72. Coach Erik Braal zag het met lede ogen aan. “Het was dweilen met de kraan open.” Heroes heeft een wonder nodig om de volgende ronde te bereiken.

In een dramatische fase na rust verspeelde een rommelig ogend Heroes in een paar minuten alle kansen. Van 50-48 was het in een mum van tijd 67-52. In feite was toen de wedstrijd al gedaan.

Coach Erik Braal zag dat zijn ploeg verdedigend niet goed was. “En fysiek werden we hard aangepakt. We raakten lamgeslagen en het vertrouwen zag je wegzakken.”

'Met open mond'

Voor Opava, dat tien driepunters meer raak schoot dan Den Bosch, was het de eerste Europese overwinning van dit seizoen. Overigens namen de Tsjechen maar liefst 48 driepuntschoten en maar 18 tweepunters. Een bizarre verhouding, beaamde Braal. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, ik stond met open mond te kijken. Maar ze misten in de tweede helft ook veel, alleen hadden wij de rebounds niet.”

De enige hoop voor de Bossche basketballers is dat Benfica donderdag wint op bezoek bij BC Parma in Rusland. Dan komt het volgende week aan op een treffen tussen Heroes en de Russen.

Heroes begon het Europese seizoen met een uitoverwinning op Benfica en thuiswinst op Opava. Door drie achtereenvolgende nederlagen in Rusland, thuis tegen Benfica en in Opava lijkt het seizoen uit te gaan als een nachtkaars.