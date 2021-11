Miriam spaart 100 pluchen hamsters om lotgenootjes de kerst door te helpen

Het staat wat gek op een verlanglijstje: honderd ‘kersthamsters’. Toch is dát waar de 21-jarige Miriam van Oorschot uit Hoeven naar op zoek is. Geen echte overigens, maar de pluchen variant van de Albert Heijn. Die moeten in de verwentassen komen, waarmee Miriam lotgenoten met een eetstoornis de moeilijke feestdagen door wil helpen.

Wat wel helpt, zijn de zogenaamde Recovery Boxen die ze maakt. Dat zijn speciaal door Miriam samengestelde dozen, vol met leuke spulletjes. “Voor mij is het een stukje afleiding en ik help anderen met deze ziekte er ook nog eens mee. Weet je wat het is? Bij kinderen met kanker zorgt KiKa bijvoorbeeld voor leuke uitjes. Wij hebben dat soort lichtpuntjes ook nodig. Door zo’n box beseft iemand weer even dat hij of zij niet alleen is. Dat ze het waard zijn om te leven.”

Nu is er dus ook een kerstvariant. “Vorig jaar had ik al een kleinere versie. Kort voor de feestdagen kreeg ik toen een hoop tassen van een sponsor. Die vroeg of ik er wat mee kon doen? Nou, ik bedenk vast wel wat.”

En dat deed ze. “Kerst hoort gezellig te zijn. Maar als je bent opgenomen in een kliniek of ziekenhuis, is het heel eenzaam. Zo’n verwentas met wat leuke kerstspulletjes helpt dan hopelijk een beetje.”