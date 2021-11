Marloes verkoopt drop in Nieuw-Zeeland: 'Mensen kunnen niet zonder'

Marloes de Laat uit Middelbeers heeft in Nieuw-Zeeland twee supermarkten met Nederlandse producten. Ruim 18.000 kilometer hier vandaan kopen Nederlanders die in Nieuw-Zeeland wonen in haar winkels muntdrop, stroopwafels en pepernoten. Ook de inwoners van Nieuw-Zeeland zijn vaste klanten geworden.

Als Omroep Brabant Marloes (63) belt, staat ze eigenlijk op het punt om naar bed te gaan. Het is er twaalf uur later, maar ze blijft graag nog op om over haar passie te vertellen: haar twee winkels. “We hebben alle Nederlandse producten. Appelmoes, groenten in pot, Senseo koffie. Ook heel veel koekjes zoals krakeling en speculaas. Nederlanders zijn er echt gek op.”

Sinterklaas is bijna in Nederland en dat wordt in Nieuw-Zeeland nauwlettend in de gaten gehouden, want daar vieren de Nederlanders het ook. Uiteraard komen ze dan bij Marloes uit. “Ik heb duizenden chocoladeletters binnen. Pepernoten, taaitaai. In Nieuw-Zeeland geven ze alleen met Kerstmis cadeautjes aan elkaar, maar veel Nederlanders hier hebben de traditie aangehouden om toch nog iets met Sinterklaas te doen. In het hele land worden Sinterklaasfeestjes gehouden.”

De meest gevraagde producten in de winkels van Marloes:

Drop. en dan vooral muntdrop Hollandse kaas Senseo koffie Stroopwafels. Paprikachips

Marloes heeft net een lange lockdown achter de rug. De winkels moesten twaalf weken dicht. “Het was van de ene op de andere dag. Ik heb veel kaas moeten weggooien.” Haar webwinkel draaide overuren, want de Nederlanders in Nieuw-Zeeland wilden toch graag de producten van ‘thuis’ blijven gebruiken. “Ik ben constant aan het werk gebleven, want ik kon pakketten versturen. Mensen kunnen blijkbaar niet zonder drop! Sinds woensdag mag de winkel weer open. Wel met mondkapjes op en je moet afstand bewaren.”