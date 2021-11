Joost en Claire dankzij gebarentolk voor het eerst naar een cabaretshow

Joost en zijn dove vrouw Claire konden woensdag eindelijk samen naar een cabaretvoorstelling (foto: Joost Meijer). vergroot

Joost en zijn dove vrouw Claire bezochten woensdag voor de eerste keer een cabaretvoorstelling die zij allebei konden volgen. Er waren namelijk gebarentolken aanwezig bij de voorstelling van Dolf Jansen in Theater Het Speelhuis in Helmond. En dat was voor Joost en zijn vrouw een verademing. "Ontzettend genoten."

Evie Hendriks Geschreven door

Joost Meijer uit Helmond kon zijn geluk woensdag niet op. De voorstelling van Dolf Jansen, Het Jansen Vaccin, werd door de gebarentolken extra hilarisch, vindt Joost. "We hebben ontzettend genoten. Dolf wilde een paar keer weten wat het gebaar voor een woord was en dat leverde hele grappige momenten op", zegt hij.

"Deze keer niet alleen doven en slechthorenden in de zaal."

Het was voor Joost en Claire de eerste keer dat zij beiden cabaret konden volgen, maar de twee zijn al vaker naar andere voorstellingen met gebarentolken geweest. "Er worden op grote schaal evenementen en voorstellingen georganiseerd waarbij gebarentolken aanwezig zijn. Zo zijn we wel eens naar Soldaat Van Oranje geweest waar ook tolken bij waren", vertelt hij. "Dan zit de hele zaal vol met doven en slechthorenden, maar dat was deze keer niet het geval." De gebarentolken zijn namelijk vrij laat nog geregeld door iemand anders uit de zaal die ook erg slechthorend is. "Dus toen ik hoorde dat er tóch gebarentolken aanwezig waren, hebben we meteen kaartjes gekocht", vertelt Joost enthousiast. En dat mag volgens het stel vaker gebeuren bij cabaretvoorstellingen. Een cabaretshow was voor de gebarentolken wel een stuk ingewikkelder, merkte Joost. "Door de improvisatie van Dolf en de snelheid waarmee hij praat, was het een extra uitdaging voor de tolken maar het was heel goed te volgen", vertelt hij. "Er waren twee tolken die afwisselden, want anderhalf uur vertolken in dat tempo is natuurlijk heel veel."

"Naar het theater gaan, is voor veel mensen normaal."

En dat is belangrijk volgens Joost. "Mensen staan er niet snel bij stil want naar het theater gaan, is voor veel mensen normaal. Maar voor mijn vrouw is dat niet gemakkelijk dus voorstellingen als deze zijn echt een uitkomst", vertelt hij. Joost is daarom blij dat er steeds meer wordt stilgestaan bij doven en slechthorenden in de maatschappij. "Dat komt mede dankzij Irma Sluis die gebarentaal tijdens de persconferenties op de kaart wist te zetten. Maar gelukkig is gebarentaal vorig jaar ook als officiële taal erkent", zegt hij.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.