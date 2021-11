Is 11-11 binnen nou zoveel veiliger? In Overloon betwijfelen ze dat

Geen pleinfeest in Overloon: " Het is de schuld van de media" vindt Michiel Limburgse carnavalvierders gingen de grens over naar Overloon Volgende Vorige vergroot 1/2 Geen pleinfeest in Overloon: " Het is de schuld van de media" vindt Michiel

De viering van 11-11 op het plein in het dorp Overloon mag dan op het laatste moment zijn afgelast, voor de carnavalsvierder valt er donderdag nog genoeg te feesten. Wie een QR-code kan laten zien, kan zich in de plaatselijke cafés enthousiast in het carnavalsgedruis storten. “Die vrije dag had ik toch al opgenomen.”

Het wel of niet doorgaan van het Pleinfeest in Overloon voor zo'n vijfduizend man, zorgde voor flinke discussie, ook landelijk. Uiteindelijk ging er een streep doorheen. De gemeente Boxmeer én de organisatie van het feest wilden daarmee rekening houden met signalen uit de zorg over de toenemende coronadruk, zo meldden ze. Ook was er angst voor problemen door een mogelijke toeloop van feestgangers uit vooral het aangrenzende Noord-Limburg. In Overloon balen ze ervan dat de traditionele opening van het carnavalsseizoen hen is ontnomen. En daarvan krijgt niet de burgemeester of de carnavalsvereniging de schuld. De gebeten hond is de media, meer specifiek de NOS. “Dat heeft hier zoveel gezeik opgeleverd”, zegt Kim.

“In Den Bosch en Eindhoven is er vandaag niets aan de hand, de voetbalstadions zitten vol. En dat mag allemaal wel.”

Ze doelt op een reportage die op de landelijke televisie is uitgezonden, waarop de storm van kritiek losbarstte. “Het was alleen maar negatief”, zegt de eigenaar van café Bos en Berg. Zijn café zit vol met feestvierders die behalve een QR-code ook een toegangskaartje hebben moeten laten zien. Het gedoe heeft hem terughoudend gemaakt, de pers mag er niet meer in. Ook Michiel van der Hiele heeft geen goed woord over voor de rol die de ‘media’ heeft gespeeld in het niet-doorgaan van het pleinfeest. “Het werd zo groot gemaakt en daarna vond iedereen dat het schande was dat hier gefeest werd, terwijl de ziekenhuizen vollopen.” Net als veel andere feestgangers in café Effe wijst hij op de ongelijkheid. “In Den Bosch en Eindhoven is er vandaag niets aan de hand, de voetbalstadions zitten vol. En dat mag allemaal wel.” Die tegenstrijdigheid steekt ook Bernie Gommans. Hij zit bij carnavalsvereniging Huibuuke, maar heeft zijn officiële bestuurskostuum thuisgelaten. “Ik ben hier privé, dus wat ik zeg, is niet namens de vereniging.” Net als veel andere feestvierders in café Effe denkt hij dat Overloon na de media-aandacht onder het vergrootglas kwam te liggen omdat in Noord-Limburg alles was afgelast. “Ze waren bang dat iedereen hier naartoe zouden komen.”

“Schrijf je wel een mooi stukje over ons?"

Helemaal onterecht was die verwachting niet, blijkt als een groep uit Meerlo luidkeels meezingt met een Limburgs carnavalsnummer. “Bij ons is alles dicht, ook in de omgeving van Meerlo is niets te doen.” Wat ze in Overloon wel zeker weten: “Op het plein was het meer 'coronaveilig' dan hier binnen, waar iedereen dicht op elkaar staat.” Als je het hen vraagt, was het Pleinfeest gecontroleerd laten doorgaan dan ook een veel beter idee.



En ja, natuurlijk was het met duizenden mensen op het plein óók veel gezelliger geweest dan met een paar honderd binnen in een café. "Maar we hopen maar dat carnaval straks wel gewoon door kan gaan." “Schrijf je wel een mooi stukje over ons”, vraagt Michiel nog. Hij kijkt er een beetje ongerust bij. Want met de media weet je het maar nooit.

