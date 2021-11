Rico Verhoeven mag weer schitteren op het doek in Bon Bini Holland 3

Rico Verhoeven blijft zijn acteercarrière maar uitbreiden. Ook dit najaar kunnen we de wereldkampioen kickboksen uit Halsteren bewonderen op het witte doek, in het derde deel van Bon Bini Holland.

Rico blijft in de film dichtbij zichzelf. Hij mag hoofdrolspeler Robertico, gespeeld door Jandino Asporaat, alle hoeken van de ring laten zien als kickbokser. In de film Bon Bini Holland 3 staat de American dream van F.C. Kippers centraal. Zij vertrekken na een overname door een Amerikaanse fastfoodgigant naar de Verenigde Staten.

Hoofdrol in Hollywoodfilm

Maar die American Dream is voor Verhoeven niet nieuw. Hij heeft namelijk een hoofdrol te pakken in de Hollywoodfilm The Black Lotus, waarvan hij ook co-producent is. Rico kruipt in de film in de huid van een ex-militair die zijn wapens afstoft om zijn vrouw te redden. Wanneer de film te zien is, is nog niet bekend.

Hij schitterde eerder ook al in Undercover als sidekick van Ferry en Rico had rollen in De Film van Dylan Haegens en de series Vechtershart en Bluf. Nu komt daar dus de Nederlandse comedy bij. De film Bon Bini Holland is vanaf 9 december in de bioscopen te zien.

Bekijk hier de trailer van Bon Bini Holland 3: