Zorgen om grote afstand tot testlocaties: 'De drempel is te groot geworden'

Nu het aantal coronabesmettingen per dag hoger ligt dan ooit, is de roep om te testen bij klachten ook weer helemaal terug. Maar doordat veel testlocaties deze zomer gesloten werden, lijkt de drempel om 'even een afspraak te maken' voor veel mensen te hoog.

Dat ziet ook Natasja uit Bergen op Zoom. Als docente op een middelbare school, ziet zij hoe het testen steeds vaker verzuimd wordt. "We hebben hier een kleine 70.000 inwoners. Maar voor de dichtstbijzijnde testlocaties moeten we sinds begin juni naar Roosendaal of Sint-Maartensdijk", zegt ze tegen ZuidWest TV. "Dat is al gauw een dik kwartier rijden met de auto." Voor Natasja zelf is dat nog wel te overzien. "Het échte probleem zit bij de mensen die geen auto hebben. Ik sta zelf voor de klas. Voorheen konden die pubers prima zelf langs de teststraat, als hun ouders moesten werken. Dat deden mijn kinderen ook. Maar nu is dat geen optie meer."

"Kijk naar mensen zonder rijbewijs. Of ouderen, die niet meer kunnen rijden."

En ook het zelftesten helpt er niet aan in de klassen. "Dat wordt wel gestimuleerd, zeker omdat haast iedereen wel een keer verkouden is deze periode. Maar wil je het goed doen, moet je zo'n stokje wel ver genoeg in je neus steken. En dat doen die leerlingen ook niet allemaal, want dat voelt vervelend." Het zijn zeker niet alleen de snotterende klassen waar Natasja zich druk om maakt. "Kijk naar mensen zonder rijbewijs. Of ouderen, die niet meer kunnen rijden. Mijn ouders zeggen bijvoorbeeld dat ze bij klachten maar gewoon thuis blijven, alle regels in acht nemen en zorgen dat er vooral niemand op bezoek komt."

"Je kunt niet om de haverklap vrij nemen om met je kinderen of ouders te gaan testen."

"Hartstikke vervelend, maar in de praktijk kun je nou eenmaal niet om de haverklap vrij nemen om met je kinderen of ouders te gaan testen. Je hoeft met klachten al helemaal niet aan te kloppen bij je buurman, want die heeft daar - logisch - ook geen trek in. En het openbaar vervoer pakken als je misschien besmet bent, lijkt me ook niet handig." Toch is het maar de vraag of en hoe snel de gesloten teststraten terug komen, zegt een woordvoerder van de GGD West-Brabant. "Deze geluiden horen we vaker. Mensen zijn gewend dat ze in de buurt kunnen testen. Uit die situatie komen we natuurlijk. Maar we hebben in de zomer bewust een aantal locaties gesloten. We wilden mensen toen niet onnodig aan het werk houden."

"We kijken dus zeker continu wat er mogelijk is qua heropenen van locaties."

Inmiddels ziet de wereld er totaal anders uit. "We worstelen nu ook ontzettend met de enorme vraag naar testen. We kijken dus zeker continu wat er mogelijk is qua heropenen van locaties. Alleen dat hangt van meerdere dingen af. Je moet opnieuw een geschikte plek vinden en personeel zien te werven." Natasja ziet de teststraat liever vandaag dan morgen terugkeren. "Er wordt zo aangedrongen op testen en dat snap ik. Maar zorg dan dat die drempel ook een stuk lager wordt."

