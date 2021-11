Dit kost een huis gemiddeld in jouw gemeente

Foto: Wikipedia vergroot

Dat de huizenprijzen aan het stijgen zijn is voor niemand onbekend. Maar soms kun je in een andere gemeente toch net iets goedkoper uit zijn. Lees hier alles over de huizenprijzen in jouw gemeente.

Thijs den Ouden Geschreven door

Taxatiebureau Calcasa maakte donderdag de gemiddelde huizenprijzen per gemeente bekend. De duurste huizen van onze provincie staan in de gemeente Vught. De huizen kosten daar gemiddeld 515.000 euro. Ook is daar de hardste stijging per dag te zien. Iedere dag stijgen de prijzen daar namelijk gemiddeld met 370 euro. Roosendaal goedkoopste

Mocht je graag in onze provincie willen wonen, maar heb je niet extreem veel geld? Dan moet je in Roosendaal zijn. Hier staan namelijk de goedkoopste huizen. Een huis kost daar gemiddeld 315.000 euro en per dag stijgen de huizen daar gemiddeld met 150 euro. Ben jij benieuwd wat de prijzen in jouw gemeente doen? Kijk dan hieronder in de kaart en klik op jouw gemeente.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.