Deskundigen willen coronaroutekaart terug nu besmettingen oplopen

Psychologe Najla Edriouch (links) en docent Kenny Meesters (rechts). vergroot

De coronaroutekaart is dé oplossing voor duidelijkheid in tijden van onzekerheid. Althans, als het aan crisismanager Kenny Meesters en psychologe Najla Edriouch ligt. Zij zien de kaart graag terugkomen in de aankomende persconferentie. "Geef richtlijnen zodat mensen weten waar ze aan toe zijn."

Evie Hendriks Geschreven door

Kenny Meesters, docent crisismanagement bij Tilburg University, is het spoor bijster. "We gaan van een Intelligente lockdown naar een totale lockdown en nu weer een gedeeltelijke lockdown, die eigenlijk geen lockdown is want er moet geen een sector helemaal dicht", zegt hij. "In een crisis waarbij veel onduidelijk is, is duidelijkheid creëren cruciaal."

"Tijdens het spelen van het spel nog zoeken naar de spelregels."

En die duidelijkheid komt er volgens Meesters als de coronaroutekaart terug wordt gebracht. "Mensen hebben op deze manier richtlijnen zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Nu voelt het alsof ze tijdens het spelen van het spel nog aan het zoeken zijn naar de spelregels", zegt hij. "Het is natuurlijk makkelijk om kritiek te geven op het kabinet als je zelf niet op de stoel zit dus dit is zeker geen kritiek. Maar al die onzekerheid zorgt voor veel cognitieve belasting in onze hersenen. Alles wat je kan om perspectief te geven is daarom goed, denk ik."

"Mensen zijn gesteld op hun eigen autonomie."

De Bossche GZ-psycholoog Najla Edriouch ziet ook een oplossing in de coronaroutekaart, al loop je daardoor wel het risico op teleurstelling. "Autonomie is een psychologische basisbehoefte. Die hebben we nu niet omdat het kabinet maatregelen oplegt, maar dan is perspectief enorm belangrijk", zegt Najla. Zonder perspectief kan het namelijk fout lopen, herkent de psychologe. "Niet weten wat je kan verwachten, levert mentale problemen op. Een routekaart zorgt voor houvast en een bepaalde termijn ook. Want als er geen eind lijkt te komen aan de maatregelen, is het onmogelijk vol te houden."

"Je moet iedereen bereiken anders dreigt polarisatie."

Het kabinet staat tijdens de persconferentie nog voor een andere opgave. "Eigenlijk een onmogelijke opgave", denkt Najla. "Als het kabinet de groep mensen die twijfelt aan het beleid van de overheid niet aanspreekt, kan er een nog grote tweedeling in de samenleving ontstaan." Dat baart haar zorgen. "Mensen zijn snel geneigd om bevestiging te zoeken in hun mening dus het kabinet moet iedereen proberen te bereiken anders dreigt er polarisatie."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.