Leerling (16) slaat docent in gezicht nadat mes wordt afgepakt

Een zestienjarige jongen uit Steenbergen heeft donderdagochtend op zijn school in Bergen op Zoom een docent in het gezicht geslagen, nadat zijn mes door de leraar was afgepakt. De jongen vernielde ook een ruit van de school en besmeurde de politiecel waarin hij werd opgesloten.

De docent raakte door de klap lichtgewond. De leerling ging er na de klap vandoor en gooide een ruit bij de school in. De jongen werd door de opgetrommelde politie opgepakt en op het politiebureau in de cel gezet. Voordat hij een verklaring aflegde, besmeurde hij de cel. Volgens de politie moest er een gespecialiseerd bedrijf komen voor de schoonmaak. Er is aangifte gedaan tegen de jongen. Hij is naar een gesloten instelling gebracht, waar hij professionele hulp krijgt.

