Glow trekt 580.000 bezoekers, organisatie is tevreden

Glow 2021 (foto: Omroep Brabant). vergroot

Lichtfestival GLOW in Eindhoven trok de afgelopen dagen in totaal 580.000 bezoekers. De organisatie van Glow kijkt tevreden terug op het verloop. De ingezette toegangshekken en coronachecks leverden volgens woordvoerder Mariëtte Vetter nauwelijks problemen op. "We vroegen ons af hoe het publiek zou reageren, maar ook dat is honderd procent meegevallen."

Corrado Francke Geschreven door

Twee dagen voor het evenement begon, werd bekend dat op een aantal locaties toegangshekken kwamen. "Dat was best wel een hele klus, daar lag het meeste werk", erkent Vetter. "Maar aan de andere kant waren er verwachtingen dat het misschien niet door zou gaan, gelukkig was dat wel het geval." Uiteindelijk werd door de coronamaatregelen het festival wel één dag eerder beëindigd. Op vrijdagavond om elf uur doofden de lichten. De bezoekers waren volgens de woordvoerder 'vriendelijk en toegankelijk' en volgens Vetter heeft dat te maken met het open karakter van Glow dit jaar. "Op sommige plekken zat er inderdaad een hek, maar dat gevoel hing er totaal niet. Want ook buiten de hekken kon je een hoop zien." Vier locaties

Om enorme drukte in het centrum te voorkomen, bedacht de organisatie eerder dit jaar al om Glow op vier locaties te houden: het centrum, Strijp-S en T, het voormalige Campina-terrein en bij de TU Eindhoven. Wandelend, fietsend, met de bus of op de deelscooter: alle bezoekers verzonnen wel iets om van de ene naar de andere plek te gaan. Een speciaal team met als taak crowd management hield op de vier locaties alles in de gaten en gaf hun bevindingen iedere dag door aan de organisatie. "Ze hadden zich voorbereid op klachten, dus gingen wat gespannen de straat op. Maar ze kwamen terug met blije gezichten, want iedereen werkte overal goed mee." Kudde

De meeste bezoekers genoten ook van de lichtkunst. "Die waren vooral blij dat ze niet in een enorme stoet door Glow heen moesten wandelen en vonden de gebieden wel fijn." Ook waren er wat mensen die zich minder goed hadden voorbereid. "Er stonden er wat bij de Catharinakerk te wachten tot er iets ging gebeuren", lacht Vetter. "Die waren een beetje verbaasd en dachten dat ze ergens toch een kudde mensen konden volgen." LEES OOK: Lichtfestival GLOW stopt een dag eerder vanwege nieuwe coronamaatregelen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.