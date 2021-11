Johan (79) maakt ware kunstwerkjes van aan elkaar genaaid papier

Johan Roijakkers met zijn papieren kunstwerken (foto: Studio 040). vergroot

Oude kermisattracties, kerken, molens, doosjes en fotolijstjes. Johan Roijakkers uit Valkenswaard maakt het allemaal. Niet van karton of hout, maar van aan elkaar genaaid papier.

De fascinatie voor mechanica had Johan Roijakkers (79) uit Valkenswaard zijn hele leven al. Bij Philips maakte hij gereedschap en stond hij achter een ponsmachine in het Evoluon die speldjes maakte. "Ik wil altijd weten hoe iets in elkaar zit en hoe het werkt", legt hij uit bij Studio 040.

"Dat bolle dak van het Evoluon heb ik vijf keer opnieuw gemaakt."

De kennis die Johan opdeed, zet hij na zijn pensioen opnieuw in maar dan als papierkunstenaar. Vitrines vol kermisattracties bouwde hij na: draaimolens, reuzenraden, botsauto's en zelfs een 'rups': allemaal met een eigen mechaniek. Dat ging niet altijd even makkelijk: "Papier op papier, dat draait niet lekker." Dus moest er op de draai- en beweegpunten altijd een glad teflonlaagje komen. Het papieren universum van Johan Roijakkers is kortom - net als de gereedschapsbouw vroeger - er een van proberen, proberen en nog eens proberen. Net zo lang tot het lukt.

Behalve de kermisattracties en een compleet decor van de Bevrijding van Valkenswaard, knutselde Johan ook tot tweemaal toe een schaalmodel van het Evoluon in elkaar. Een hele uitdaging volgens hem. "Dat bolle dak heb ik zeker vijf keer opnieuw gemaakt. Dat krijg je heel lastig strak."

"We hebben geen tijd voor ruzie."

Opvallend is de techniek die Johan hanteert. Met een naaimachine prikt hij eerst duizenden gaatjes in de papierrand. De geprikte papierdelen naait hij daarna handmatig met naald en draad aan elkaar. "Met de naaimachine naaien, lukt niet bij papier. Dan scheur je het kapot."

Op deze manier komt Johan de tijd wel door. Honderden doosjes, fotolijstjes, tasjes, bouwwerken, schaalmodellen van auto's naaide hij al aan elkaar. Met vrouw Annemie aan zijn zijde, die intussen ook een eigen wereld bouwt, maar dan van wol, met haak- en breinaalden. Zo breide ze al heel kunstig een mini-rollator in elkaar. "Nee, ruzie maken we nooit", lacht Annemie. "Daar hebben we geen tijd voor."

"We hoopten dat anderen hier ook hun hobbywerk zouden plaatsen."

Johan en Annemie exposeerden hun werk al op een hobbytafel, die ze ter inspiratie in hun eigen appartementencomplex hadden neergezet. "We hoopten dat anderen hier ook hun hobbywerk zouden plaatsen, maar dat lukt nog niet echt", treurt Johan. Voor hem en Annemie is het daarom maar goed dat ze bij verzorgingshuis Kempenhof wel van exposeren houden. Sinds kort is een aantal vitrines in de hal van het verzorgingshuis gevuld met de creaties van de familie Roijakkers.

