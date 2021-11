Mondkapjes op de grond en rijen voor de winkel: zo ziet een lockdown eruit

Van mondkapjes die op straat zijn gegooid tot lange rijen voor de winkels. Mochten we vergeten zijn hoe een lockdown eruitziet: de Eindhovense Hildegard Hick legde het vast in haar fotoboek genaamd Van handen wassen naar handen schudden. Nu een nieuwe lockdown zaterdagavond ingaat, is het boek actueler dan ooit.

Met haar fotocamera in de hand ging ze vanaf dinsdag 15 december 2020 op pad. Het is de dag dat Nederland eind vorig jaar in een strenge lockdown ging. Meerdere keren per week ging ze in Eindhoven op zoek naar plaatjes die de lockdown voor haar vastlegden.

Het begon allemaal tijdens de eerste lockdown. “Ik zat in één keer thuis. Ik werd nieuwsgierig en ging in de stad kijken wat er nog wel gebeurde. Ik zette de foto’s op sociale media. Na een paar maanden dacht ik: ‘Dit wordt geschiedenis als dit voorbij is.’ Ik vond dat ik er meer mee moest doen. Over een paar jaar kun je je hopelijk bijna niet meer voorstellen hoe het was.”

Andere toon

Over de eerste lockdown verscheen ook een fotoboek met de foto's van Hildegard. Haar tweede boek verschijnt deze maand. De toon is heel anders. "In de eerste lockdown was het: we doen het allemaal samen. Tijdens de tweede lockdown werd de sfeer grimmiger. Je ziet foto’s van na de rellen. Of stickers op lantaarnpalen waarop staat dat we voor de gek worden gehouden.”

Eén foto laat een man voor café Drinkers Pub in zien. Een dag na de avondklokrellen in Eindhoven. De ruiten zijn vervangen door planken. “Hij zit daar op een stoeltje. Helemaal alleen. Alles was dichtgetimmerd. Een mooi beeld. Ik maak dan eerst de foto en daarna vraag ik pas toestemming.”

Positief boek

Het fotoboek moest van de fotografe geen negatief boek worden. “Een heleboel mensen moesten roeien met de riemen die ze hebben. De kracht die daarachter zit, wilde ik ook laten zien.”

Alle foto’s zijn in Eindhoven gemaakt, maar volgens de fotografe is het voor iedereen interessant. “De locaties in het boek zijn voor mensen uit Eindhoven herkenbaar, maar de beelden spreken voor zich. Het kan overal zijn.”

Rode draad in het boek is dat we afstand moesten houden van elkaar. ”Dit uitte zich in allerlei ellende. Voor iedereen op een ander vlak. We verlangen naar handen schudden. Een knuffel. Het is het diepste verlangen van iedereen. Dat je dichter bij elkaar wilt zijn."

Bekijk een aantal foto's uit het boek hieronder: