Lege tribune door nieuwe lockdown doet pijn: 'Overheid heeft grip verloren'

De aanstaande lockdown van drie weken heeft forse gevolgen voor Brabantse sportclubs en vooral voor de fans. Het ziet er namelijk naar uit dat het kabinet voorlopig geen publiek toestaat. Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, noemt de maatregel om supporters te weren zuur. “Want uit onderzoek is niet gebleken dat wedstrijdbezoek heeft geleid tot extra besmettingen.”

“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook supporters snappen dat de situatie zeer ernstig is en de zorg niet mag bezwijken”, stelt Timmermans. ”Dat neemt niet weg dat het beeld bestaat van een Rijksoverheid die de grip op de gebeurtenissen heeft verloren, om het in wedstrijdtermen te stellen.”

Alle clubs zullen last krijgen van spelen zonder publiek, maar PSV is financieel en sportief flink de klos met drie zware thuiswedstrijden op het programma. De basketballers van Heroes moeten het woensdag in de beslissende Europa Cup-wedstrijd doen zonder volle Maaspoort. En dat geldt ook voor de prestigieuze International Swimming League die de komende drie weken in Eindhoven is. De Dakar Preproloog in Eersel, met vele duizenden bezoekers, hangt ook aan een zijden draadje.

Gevolgen

Sportmarketeer Bob van Oosterhout uit Gemert houdt zijn hart vast. “Ik weet dat er sponsorcontracten zijn afgesloten met coronaclausules. Het kan in sommige gevallen slecht uitpakken.”

Toch ligt daar niet direct de grootste zorg van Van Oosterhout. Het gebrek aan perspectief in deze coronagolf baart hem veel meer zorgen. “De komende weken overleeft iedereen wel, maar niemand weet hoe het over drie weken zal zijn. Mijn boerenverstand zegt dat als er 2 miljoen ongevaccineerden zijn de druk op de ziekenhuizen niet zal verminderen.”

Van Oosterhout is naast zijn werk als sportmarketeer ook eigenaar van de basketbalclub Heroes. Die spelen woensdag een beslissende Europa Cup-wedstrijd in Den Bosch. De steun van een volle Maaspoort zou een handje kunnen helpen. “Ik zie op televisie zorgmedewerkers met tranen in hun ogen”, zegt Van Oosterhout, “dan ga ik niet zeuren over wedstrijden zonder publiek. Al komt het hoogst ongelegen.”

Evenementen

Donderdag is in Eindhoven de zeer commerciële International Swimming League begonnen. Volgens directeur Andrea di Nino is zijn evenement dat drie weken duurt, zonder publiek niet leuk, maar gaat het wel door. “Als blijkt dat het zonder publiek moet, gaan we uit respect voor de zwemmers wel door. Het gebrek aan inkomsten van de kaartverkoop doet natuurlijk financieel pijn, maar we moeten er mee dealen. ‘The show must go on’.” Niet op zijn minst voor de afgesloten televisiecontracten natuurlijk.

Op zaterdag 20 november staat in Eersel de Dakar Preproloog gepland. Op het evenement worden duizenden crossliefhebbers verwacht. Organisator William Zweerts de Jong ziet deze vrijdag nog kansen omdat er voldoende ruimte is en de QR-controles al gepland stonden. "Er was best wel wat spanning, maar die was gisteravond groter dan vanmorgen. Er wordt namelijk niet over evenementen gesproken. Horeca moet om zeven uur dicht, maar ik ben om vijf uur al klaar.”

De voorlopig laatste voetbalwedstrijd met publiek staat zaterdagmiddag op het programma als FC Eindhoven om halfvijf begint tegen FC Dordrecht. FC Eindhoven hoopt stiekem op extra bezoekers. "Het belooft niet heel druk te worden. We hebben vooralsnog 1800 tot 1900 kaarten verkocht. Maar wie weet volgt nu ineens een stormloop omdat het mogelijk voorlopig de laatste wedstrijd met publiek is.”

De lockdown gaat waarschijnlijk op 13 november om zeven uur in en als die drie weken duurt loopt het tot en met 4 december.

PSV

20 nov: PSV – Vitesse

25 nov: PSV – Sturm Graz

28 nov: Heerenveen - PSV

4 dec: PSV – FC Utrecht

Willem II

21 nov: Heerenveen – Willem II

27 nov: Willem II – Go Ahead Eagles

2 sec: Ajax- Willem II

RKC

21 nov: RKC – Ajax

27 nov: PEC – RKC

NAC