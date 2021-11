Rick en Nathalie zien hun bruiloft in duigen vallen door de lockdown

Een mooie bruidsceremonie, twee diners en een groot feest met 180 gasten. Zo zagen Nathalie Zonneveld en Rick van Erp de ‘mooiste dag van hun leven’ voor zich. Voorlopig zit dat er niet in. Naar verwachting volgt uit de coronapersconferentie vrijdagavond dat de horeca na zeven uur dicht moet en dat gooit ook roet in het eten van hun bruiloft.

En daarmee valt hun bruiloft, in het laatste weekend van november, ineens toch in die lockdown. Niet alleen een domper voor de tortelduifjes, ook voor hun gasten die van ver komen. “Op zaterdag komen heel veel internationale gasten. Die hebben al een vlucht en hotel geboekt en lieten weten hoeveel zin ze hebben deze kant op te komen.”

Het stel huurt een landgoed bij Utrecht af om een weekend lang hun bruiloft te vieren. Op vrijdagavond checkt een groep vrienden en familie in en dineren ze samen. Zaterdag geven ze het jawoord, volgt nog een diner en om het helemaal compleet te maken een groot feest met 180 man. Ze schrokken dan ook van de geruchten over een nieuwe lockdown, maar hadden nog even hoop. “Het advies van het OMT is twee weken, dan zou het net weer kunnen. Maar het kabinet beslist waarschijnlijk om het anders te doen, drie weken”, aldus Nathalie.

Dat feest zit er nu vrijwel zeker niet meer in, maar ook de twee diners kunnen ze hoogstwaarschijnlijk cancelen. Onbegrijpelijk volgens Rick, “De horeca mag maar tot zeven uur open. Dan kun je echt helemaal niets. Ik denk dan, sluit het gewoon om vijf uur of blijf tot negen open.”

Ze kijken of ze hun huwelijk met de kleine, intieme groep gaan vieren, of toch alles zullen verplaatsen. “Het is afwachten of iedereen dan nog kan. De fotograaf, de band, de internationale gasten.” Het stel hoopt op het beste, maar vreest voor het ergste. Het enige dat als een paal boven water staat, is dat ze zich in de echt zullen verbinden. “We gaan hoe dan ook trouwen”, eindigt Rick stellig.