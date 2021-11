Djayden (10) kan eindelijk strooigoed eten dankzij Glutenvrije Piet

Bij de Sinterklaasintocht in Gemert waren twee Glutenvrije Pieten (foto: Saskia Broeren). vergroot

Djayden heeft coeliakie: hij is overgevoelig voor gluten. Dankzij twee Glutenvrije Pieten bij de intocht in Gemert kreeg hij ook een zakje kruidnoten én een handje van Piet, net als de andere kinderen. "Normaal gesproken werd hij na iedere verjaardag, feestdag of traktatie in de klas ziek", vertelt zijn moeder Saskia. Sinterklaas was dus niet altijd leuk voor Djayden.

De sinterklaasintocht in Gemert was zondag écht een feestje voor Djayden (10). Hij weet sinds mei dat hij coeliakie heeft. Een auto-immuunziekte waardoor je heftiger op gluten reageert dan bij glutenintolerantie. Het heeft 10 jaar en een hele hoop ziekenhuisbezoekjes geduurd totdat ze hierachter kwamen.

"Het is heel fijn dat kindjes met dezelfde allergie als ik pepernoten krijgen van Piet, net als de andere kinderen", zegt Djayden na de intocht. Hij stond langs de weg met een groen vlaggetje in zijn hand. Hier konden de pieten Djayden aan herkennen. De pieten droegen op hun beurt weer een herkenbaar schort. "Het was superleuk dat Piet me zo snel zag", vertelt hij.

Die aandacht voor kinderen met coeliakie is volgens zijn moeder ook belangrijk. "Het is gewoon een heftige ziekte, zeker als je kind bent. Zelfs kruisbesmetting kan al een reactie geven", legt ze uit. Voor Djayden zit strooigoed vangen er dus niet in, want daar kunnen normale pepernoten tussen zitten. Hij kreeg daarom een persoonlijk zakje met zijn naam erop waar de kruidnoten van Glutenvrije piet in konden. "En zo is Sinterklaas een feestje voor ieder kind", zegt zijn moeder.

Ook Thijmen van heeft een fijne intocht gehad. Hij weet al zo'n zes jaar dat hij coeliakie heeft. "Je moet overal bij nadenken en altijd van alles regelen", vertelt zijn moeder Anke. "Hij kan niet zomaar bij vriendjes blijven eten of een traktatie op school aannemen. Thijmen voelt zich altijd de uitzondering." Maar zondag voelde Thijmen zich geen uitzondering tijdens de intocht. "Het was superleuk. Ik dacht dat de pieten er niet bij hoorden, maar toen kwamen ze naar mij toe. Ik kreeg een eigen zakje pepernoten met mijn naam erop. Daar zaten er wel weinig in", zegt hij enigszins teleurgesteld. Toch kan Thijmen vrolijk verder snoepen. "Er liggen er nog wat thuis in mijn zakje. En we hebben zelf nog een heel grote zak", lacht hij.

Gemert is een van de 28 Brabantse gemeenten waar dit jaar Glutenvrije Pieten meeliepen tijdens de intocht. Het is een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. De kruidnoten die de Glutenvrije Pieten strooien zijn ook tarwevrij, melkvrij en lactosevrij. LEES OOK: Glutenvrije Piet geeft álle kinderen wat lekkers (en een high five)

