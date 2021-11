'Nuenense Elvis' overleden aan de gevolgen van corona

De 'Nuenense Elvis' Mark Elbers is overleden aan de gevolgen van corona. Dat schrijft zijn band, Calling Elvis Tribute, waar Mark de leadzanger van was op Facebook.

Mark is in zijn zangcarrière dicht in de buurt geweest van 'The King'. Hij trad in 2011 op met de vaste pianist van Elvis, Glen D Hardin, tijdens een Elvis-avond in Den Haag. Hardin was in de jaren '70 de pianist in de band van 'The King'. Met de coverband, Calling Elvis Tribute, trad Mark geregeld op.

De zanger uit Nuenen werd eerder in het ziekenhuis opgenomen met corona. Op 5 november liet hij aan zijn trouwe volgers op Facebook weten dat dat 'een zware strijd was' terwijl 'het grote gevaar nog te wachten stond'. Daarop werd hij overspoeld met reacties van zijn fans die hem sterkte wensten.