'Oaseprikkers' kunnen hun lol op in tuincentrum Tilburg

De tijd van kerststukjes is aangebroken, en daarmee ook de blokken oase. Die groene blokken waar de takjes hulst ingeprikt moeten worden, zijn vaak slachtoffers van 'coronaprikkers'. Mensen die hun vingers niet thuishouden en ze in het groene schuim steken. De Intratuin in Tilburg was er klaar mee en bedacht de oplossing.

Er ligt rond kerst een speciaal 'prikblok' bij de verzameling oaseblokken, in een mandje met een beschrijving erbij: "We begrijpen dat het heel fijn is om in de oase te knijpen. Daarom hebben we speciaal voor u een blok neergelegd om te kunnen voldoen aan die behoefte. U wordt vriendelijk verzocht de andere blokken in tact te houden.". En dat helpt, zegt assistent-bedrijfsleider Bart van Huigenvoort. "De blokken die er nu liggen, zijn bijna allemaal redelijk gaaf."

Eerder moest vijf tot zes procent van de blokken zo de prullenbak in. Ze waren te zwaar beschadigd om nog te verkopen. Een oud-collega van Mark heeft toen deze oplossing bedacht. "Hij was er helemaal klaar mee. Hij typte een tekst op een A4'tje en hing een bakje met een blok erbij."

Dat helpt om de rest heel te houden. "Nu schrijven we een blok per week af, anders waren het er 10 tot 15 in de week." En klanten maken daar gebruik van. "Kinderen hebben die neiging. Maar ouderen maken er ook gebruik van."