Theaters mogen toch openblijven: 'Deze zag ik niet aankomen.'

Directeur Ruud van Meyel van het Chassé Theater in Breda is verheugd met de nieuwe coronamaatregelen. Tijdens de persconferentie vertelde demissionair premier Mark Rutten vrijdagavond dat de theaters open mogen blijven en zich niet aan de verplichte sluitingstijd van 18.00 uur hoeven te houden. "Die zag ik niet aankomen", zegt de opgeluchte directeur Van Meyel.

De theaters mogen per zaal maximaal 1250 bezoekers ontvangen. Van Meyel is blij dat zijn theater open mag blijven. "Het zong in de uren voor de persconferentie al via allerlei kanalen rond. Maar dan moet het nog wel worden uitgesproken."

De voorstellingen die de komende periode staan geboekt, kunnen dus gewoon doorgaan. "We hebben een aantal grote producties geboekt en daar is al veel belangstelling voor. De kaartverkoop loopt goed. We hoeven het niet te vieren, want het is nog steeds een dramatische situatie waarin we met z'n allen zitten."

De horeca in het theater wordt wel aangepast. "Dat mag alleen zittend en we kunnen onmogelijk iedereen een zitplaats aanbieden. Bezoekers kunnen een drankje kopen en in de zaal opdrinken."