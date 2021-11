Aftrap bij FC Eindhoven half uur eerder zodat publiek nog kan komen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Bij de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Eindhoven en FC Dordrecht mag zaterdagmiddag nog publiek komen kijken. De KNVB heeft de aftrap een half uur vervroegd, van halfvijf naar vier uur, zodat het duel in het Jan Louwers-stadion voor zes uur klaar is. FC Eindhoven - FC Dordrecht is voorlopig de laatste sportwedstrijd met publiek langs de lijn.

Met ingang van zaterdag zes uur zijn zeker drie weken lang geen toeschouwers welkom bij alle sportactiviteiten, zowel bij de profs als de amateurs. Die maatregel geldt in ieder geval tot 4 december. FC Eindhoven had zo'n negentienhonderd kaarten verkocht voor het duel met Dordrecht. "Maar wie weet volgt nu ineens een stormloop omdat het mogelijk voorlopig de laatste wedstrijd met publiek is", zei een woordvoerder van de Eindhovense club eerder op de dag.

