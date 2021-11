Schokkende zedenzaak: 17 mannen vervolgd voor betaalde seks met meisje (16)

Een 16-jarig meisje uit Eindhoven heeft zeker honderd betaalde seksafspraken gehad met mannen. Die vonden plaats in verschillende hotels en auto’s in en buiten Brabant. Zeventien mannen die klant waren bij de minderjarige prostituee staan hiervoor in november terecht. Er hangt hen een gevangenisstraf boven het hoofd.

De politie kwam het minderjarige meisje op het spoor in een hotel in Eindhoven tijdens een doorsnee controle. Het Prostitutie Controle Team maakt daarvoor schijnafspraken met prostituees om te checken of het allemaal legaal gebeurt. Dat was in dit geval niet zo. Het meisje was 16 jaar oud maar legitimeerde zich met het ID van haar zus, die wel volwassen is. Toen duidelijk was dat ze minderjarig was, hebben ze haar telefoons in beslag genomen. “Per definitie is het seks hebben met een minderjarige tegen betaling strafbaar", vertelt officier van justitie Janine Kramer. "Dat is geen mensenhandel maar valt onder een van de zedenfeiten. Alle mannen die met haar seksafspraken hebben gehad zijn daarvoor strafbaar.”

Legitimatiebewijs

Van de mannen die door de politie gevonden werden, had er maar één gevraagd om het legitimatiebewijs van het meisje. Maar hij heeft daar uiteindelijk toch niet op gekeken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om er zeker van te zijn dat de prostituee niet minderjarig is.

Het was voor justitie en politie niet gemakkelijk om alle klanten van het meisje ook daadwerkelijk te vervolgen. ”Vanuit haar telefoon hadden we de aanwijzing dat het om tientallen tot meer dan honderd afspraken is gegaan", laat Kramer weten. "We hebben 27 klanten bekeken en daar kunnen er uiteindelijk zeventien van vervolgd worden. Meer zat er niet in. Niet iedereen was te identificeren.”

Geen pooier

Opvallend was dat het meisje haar zaken vooral zelf regelde. Ze had geen pooier die er met haar geld van door ging bijvoorbeeld. Wel waren er drie mannen bij betrokken die als chauffeur werkten voor het meisje en haar ook beschermden. Ook zij moeten zich verantwoorden voor de rechtbank.

De klanten van het meisje zijn in het algemeen mannen die hun leven verder goed op orde hebben. Vaak een gezin, een baan en een huis. En dat stond natuurlijk allemaal op het spel toen uitkwam dat zij tegen betaling seks hadden gehad met het meisje.

Suïcide

In 2014 kwam een soort gelijke zaak aan het licht. Toen werden dertig mannen aangeklaagd omdat ze in een hotel in Valkenburg seks met een minderjarige prostituee hadden gehad. Omdat veel verdachten weigerden mee te werken, heeft justitie in de media gezegd dat ze linksom of rechtsom toch opgepakt zouden worden. Twee mannen hebben toen suïcide gepleegd. Gedacht werd toen dat zij niet wilden dat uit zou komen dat ze naar een prostituee waren gegaan.

“Wij hebben de klanten van het minderjarige meisje per telefoon op de hoogte gebracht", vertelt Kramer. "Dit om te voorkomen dat meteen heel de familie weet wat vader heeft gedaan. Ook is er meteen een reclasseringsambtenaar aan hen gekoppeld zodat de mannen iemand hadden om mee te praten. Ze konden natuurlijk thuis niet zeggen: kijk wat mij nou eens is overkomen."

Weinig risico

Janine Kramer is als officier van justitie in Oost Brabant belast met mensenhandel. Ze is niet per se tegen prostitutie, vertelt ze als ze haar motivatie toelicht. Maar wel wil ze een eind maken aan het misbruik van minderjarige meisjes: “Mannen willen graag een jong meisje. Lekker strak, ziet er goed uit, met weinig risico voor henzelf. Als er hogere straffen gegeven worden, bedenken de meeste klanten zich wel twee of drie keer voordat ze een minderjarige bezoeken”, is haar oproep aan de rechters.