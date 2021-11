11 tegendemonstranten aangehouden bij sinterklaasintocht in Breda

Bij de sinterklaasintocht in Breda is zaterdag, als enige plek in Nederland, gedemonstreerd door actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De politie heeft elf tegendemonstranten aangehouden die opdrongen naar betogers. De actiegroep demonstreerde bij Park Valkenberg, waar een sinterklaasfeest werd gevierd met grijze pieten. Later werden tien zaken geseponeerd.

De aangehouden verdachten was volgens de politie meermaals gevraagd te vertrekken, maar omdat ze hier geen gehoor aan gaven, zijn ze opgepakt. In de buurt van de demonstratie was veel politie op de been en stonden busjes van de mobiele eenheid (ME) paraat. Er waren zeker 150 demonstranten van Kick Out Zwarte Piet aanwezig.

Afzetting

De weg was afgezet en de politie en ME waren met meerdere eenheden aanwezig. De betogers, van wie de meeste een mondkapje dragen, stonden aan het begin van de demonstratie bij een van de ingangen van het park. Dit was niet de plek waar ouders met hun kinderen het park binnengaan.

Vanaf de overkant van de straat klonk boegeroep van een handvol tegendemonstranten. Een ander groepje dat zich tegen KOZP leek te keren, werd door de politie bij de betogers vandaan gestuurd. Volgens een politiewoordvoerder werden mensen aangesproken van wie niet duidelijk is wat ze er komen doen. "Als blijkt dat ze er niks hebben te zoeken, vragen we ze weg te gaan."

Later op de dag werden van tien verdachten de zaken geseponeerd. "Ze zijn wel terecht aangehouden, maar al snel bleek dat zeven verdachten verschillende bevelen van de politie hadden gekregen", aldus een woordvoerder. Van de andere vier verdachten wordt er één vervolgd. "Ondanks de terechte aanhoudingen, bleek één van hen strafbaar te hebben gehandeld."