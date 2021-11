Man opgepakt die uit het niets een jongen (13) mishandelde in Dongen

Agenten op de fietsbrug bij Dongen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een 18-jarige man is vrijdagmiddag aangehouden vanwege het mishandelen van een 13-jarige jongen op de Kanaaldijk Noord in Dongen donderdag. Dat maakte de politie zaterdag bekend. De fiets van de jongen werd in het water gegooid.

Het slachtoffer fietste donderdagmiddag rond halfzes over de brug bij de Kanaaldijk Noord. Toen hij stopte om op wat vrienden te wachten, kwamen twee scooterrijders bij hem staan. Volgens het slachtoffer sloeg een van hen hem zonder enige aanleiding meerdere keren vol in het gezicht. Burgernet

Toen het de jongen lukte om weg te rennen, werd zijn fiets in het water gegooid. Samen met zijn vrienden heeft het slachtoffer vervolgens de politie gebeld. De politie stuurde daarop een Burgernetbericht met het signalement van twee verdachten en een omschrijving van hun scooter. Op basis van tips en camerabeelden konden agenten al snel een verdachte achterhalen: een 18-jarige inwoner van Gilze. Vastgezet

Deze man is vrijdagmiddag aangehouden en vastgezet in een politiecellencomplex. De jongen zat zaterdagochtend nog steeds vast en wordt in de loop van de dag gehoord. De politie sluit niet uit dat op korte termijn de tweede verdachte zal worden aangehouden.

