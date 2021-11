Zo werd een trapveldje in Brabant een trekpleister met miljoenen bezoekers

Kinderen spelen in de oude speeltuin (Foto: Efteling). vergroot

Onze provincie staat er wereldwijd bekend om, De Efteling. Met miljoenen bezoekers per jaar is de Efteling een van de grootste themaparken van Europa. Dat grote park is alleen heel klein en kneuterig begonnen. Een verhaal in de serie 'Kei-Brabants'.

Het begon allemaal in de jaren dertig. De meeste mensen in Midden-Brabant, voornamelijk uit grote katholieke gezinnen, leefden van de leerindustrie. “Het was een zwaar leven", vertelt woordvoerster van De Efteling Karin Koppelmans. “Kapelaan Rietra en pastoor De Klijn kwamen in 1935 met het idee om een trapveldje en een speeltuin neer te leggen. Om zo een beetje ontspanning voor de kinderen te creëren en om te zorgen dat ze niet het verkeerde pad op gingen.” Uiteindelijk vormde dit de basis van De Efteling.

“Uiteindelijk kwam de vrouw van de burgermeester met het idee van het Sprookjesbos."

Met deze basis ging toenmalig burgermeester Reinier van der Heijden verder. Hij wilde meer toerisme in zijn gemeente, omdat hij dit zag als goede vervanger als de leerindustrie weg zou vallen. "Uiteindelijk kwam de vrouw van de burgermeester met het idee voor een Sprookjesbos, het hart van De Efteling. Zij raakte geïnspireerd door het zestigjarig jubileum van Phillips. Voor dit jubileum had Phillips in het Stadswandelpark een soort sprookjespark gemaakt.” Zo ontstond uiteindelijk het idee voor het Sprookjesbos. De uitvinder en schoonbroer van de burgermeester, Peter Reijnders, kreeg de taak om dit Sprookjesbos te gaan maken.

"Anton Pieck zat er helemaal niet op te wachten."

“Peter wist direct wie hij hiervoor moest vragen, Anton Pieck.” Anton Pieck is een illustrator en inmiddels bekend in heel Nederland door zijn tekeningen van de Efteling. Anton Pieck had bijna geen deel uitgemaakt van de historie van De Efteling. “Anton Pieck zat er helemaal niet op te wachten. Hij woonde in Hattem en gaf daar ook les. Hij had geen tijd om ook nog iets in Brabant te doen.” Uiteindelijk lukte het Peter Reijnders toch om Anton over te halen. “Hij had alleen wel een aantal belangrijke eisen. De tekeningen die hij maakte moesten letterlijk nagemaakt worden en overal moest degelijk materiaal gebruikt worden. Echte dakpannen, gemetselde muurtjes en geen papier-maché.” Aan deze eisen werden voldaan en zo zorgden Anton Pieck en Peter Rijnders samen voor het Sprookjesbos toen nog met slechts tien sprookjes. Voor omgerekend 36 cent konden de mensen op 31 mei 1952 voor het eerst de Efteling in.

“De eerste mascotte en het logo van De Efteling was Kleine Boodschap.”

Ook de mascotte van De Efteling heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. De meesten zullen Pardoes en zijn vriendin Pardijntje wel kennen, maar weinig mensen weten dat Pardoes eigenlijk een vervanger is. “Eerst was Kleine Boodschap de mascotte en het logo van De Efteling.” Kleine Boodschap is een klein kaboutertje dat wijst naar het toilet. Waar je naartoe kan voor, je raadt het al. “Toen er langzaam attracties in het park kwamen te staan moesten ze op zoek naar een andere mascotte. Eentje die gewoon over het hele park kon lopen en die ook paste bij de achtbanen.”



